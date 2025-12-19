ЦБ ожидает инфляцию ниже 6% по итогам года

По итогам 2025 года годовая инфляция в России ожидается ниже 6%. В 2026 году инфляция может снизиться до 4-5%. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По оценке на 15 декабря, годовая инфляция в 2025 году составила 5,8%. В октябре Центральный банк предусматривал годовую инфляцию в диапазоне от 6,5 до 7,5%. Центральный банк ожидает, что устойчивая инфляция достигнет показателя в 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться в пределах целевого уровня.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в октябре-ноябре замедлился в среднем до 4,6 в пересчете на год после 6,6% в третьем квартале 2025 года. Как утверждают в пресс-службе, на динамику текущих темпов роста цен повлияли волатильные позиции. Среди них — моторное топливо и плодоовощная продукция.

Дезинфляция также продолжится после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов. Этому поспособствуют жесткие денежно-кредитные условия, говорится в сообщении.