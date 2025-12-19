ЦБ предоставил «Озон банку» лицензию на брокерскую деятельность
Банк России предоставил «Озон банку» лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) на брокерскую деятельность. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
Лицензия дает право легально работать на финансовых рынках и биржевых торгах. Также ПУРЦБ имеет право обслуживать клиентов и управлять их активами. Статус подтверждает надежность бизнеса.
Банк входит в структуру компании «Озон капитал». Запрос на получение лицензии от ЦБ представители компании отправили еще в октябре.