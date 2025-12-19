Татарстан является положительным примером сосуществования людей разных религий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин назвал Татарстан положительным примером сосуществования разных религий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин назвал Татарстан положительным примером сосуществования разных религий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. Многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан», — сказал Владимир Путин.

По его словам, основы этой политики были заложены еще первым руководителем Татарстана, а нынешний Раис республики Рустам Минниханов продолжает этот курс. Путин также подчеркнул, что Казань неслучайно выбрана площадкой для проведения крупных международных мероприятий по организации исламского сотрудничества.

Анна Кайдалова