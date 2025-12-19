Путин назвал Си Цзиньпина надежным партнером России

Президент России Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, а также надежным партнером и союзником РФ. По его словам, на этой основе развиваются российско-китайские отношения.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время «Итогов года» Владимира Путина спросили, как он оценивает достижения российско-китайского стратегического партнерства за последние 10 лет и как он видит его развитие в будущем.

«Все это говорит о том, что наши отношения, как я много раз говорил и хочу подчеркнуть, лишним не будет, российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире и на международной арене»,— ответил президент.

