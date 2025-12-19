Ростовская область нарастила экспорт зерна до 1,4 млн тонн в ноябре 2025 года

Экспорт зерна из России в ноябре составил 6,3 млн тонн, что на 300 тыс. тонн (5%) больше показателя аналогичного периода прошлого года. Поставки пшеницы достигли 5,6 млн тонн, увеличившись на 400 тыс. тонн (7,8%) по сравнению с ноябрем прошлого сезона. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на директора аналитического департамента Российского зернового союза Елену Тюрину.

Главной причиной роста стала активизация закупок Турции. «В прошлом году действовал запрет на импорт, в этом году он снят»,— пояснила госпожа Тюрина. Поставки пшеницы в Турцию выросли в 3,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого сезона и составили 970 тыс. тонн.

Вторым фактором стали значительные закупки Ирана — 883 тыс. тонн. «А в ноябре прошлого сезона Иран пшеницу не закупал»,— отметила эксперт. Египет приобрел 729 тыс. тонн, что лишь на 3,5% меньше прошлогоднего показателя.

Поставки ячменя в Турцию выросли почти в 13 раз до 177,5 тыс. тонн после увеличения квоты на импорт кукурузы и ячменя до 1 млн тонн.

«Ростовская область экспортировала в ноябре 2025 года 1,4 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 2,8% больше ноября прошлого года. Из этого объема 655 тыс. тонн отправили напрямую из морских портов региона, а более 778 тыс. тонн — с перевалкой в порту Кавказ. Основными покупателями стали Турция, Грузия и Албания»,— заключила Елена Тюрина.

Валентина Любашенко