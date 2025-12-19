Пензенцу удалось вернуться в Россию после незаконного преследования за рубежом

Житель Пензенской области, незаконно задержанный за рубежом, вернулся домой. Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин. Пензенец приехал в страну, применившей санкции против российских граждан и организаций, для сопровождения больного отца.

Омбудсмен Фомин обратился в МИД РФ и российские дипломатические ведомства с просьбой содействовать разрешению ситуации. Совместными усилиями региональных и федеральных органов гражданину удалось добиться оправдательного приговора суда и вернуться в Россию.

«Позитивные итоги деятельности регионального уполномоченного по правам человека отмечены заявителем грамотой, переданной им в ходе личного приема. Особенно ценно, когда наша работа является результативной и находит общественную поддержку», — говорится в сообщении.

Нина Шевченко