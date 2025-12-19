Немецкой разведке хотят разрешить диверсии и кибератаки за рубежом

Проект нового закона о Федеральной разведывательной службе Германии (BND) оказался в распоряжении немецких СМИ WDR, NDR и Suddeutscher Zeitung. Проект предполагает существенное расширение ее возможностей. В частности, ей могут разрешить при необходимости совершать диверсии за рубежом, собственные кибератаки в ответ на действия хакеров и другие спецоперации.

Проект был подготовлен ведомством федерального канцлера. В правительстве на запрос СМИ ответили, что проект находится «на раннем этапе» разработки.

Как отмечают немецкие СМИ, до сих пор BND было разрешено только собирать и анализировать информацию. По новому закону разведка сможет совершать активные действия по защите безопасности Германии. В их числе «акты диверсий за границей», если они будут необходимы «для предотвращения угрозы со стороны вооруженных сил противника или других действий со стороны другого государства… направленных против Федеративной Республики Германия». Правда, только в том случае, если правительство объявит об особом положении с точки зрения безопасности.

В случае кибератак BND может получить право активно бороться с ними вплоть до ответных атак на IT-инфраструктуру хакеров. Среди других полномочий, предусмотренных новым законом,— использование технологий для распознавания лиц и аппаратуры для отслеживания, право получать информацию о маршрутах и местоположении транспортных средств, тайно проникать в дом.

Яна Рождественская