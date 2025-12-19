В Демино в январе пройдет этап Кубка России по биатлону

В лыжно-биатлонном центре «Демино» под Рыбинском 16, 17 и 18 января пройдет третий этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

16 января пройдет мужской 10 км и женский 7,5 км спринт, 17 января — мужская 12,5 км и женская 10 км гонки преследования, 18 января — масс-старт для мужчин на 15 км и женщин на 12,5 км.

На трассы выйдут около двух сотен российских и белорусских спортсменов. В их числе Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Кирилл Бажин, Халили Саид Каримулла, Эдуард Латыпов. Комментировать ход соревнований будет Дмитрий Губерниев. Трансляции будут доступны на телеканале «Матч ТВ».

Первый в сезоне-2025/2026 этап Кубка России прошел в Ханты-Мансийске, второй этап — в Тюмени. Завершится турнир финалом (четвертый этап) в Златоусте 1 марта 2026 года.

Алла Чижова