В Уфе застройщики не могут продать половину построенного жилья

Уфа вошла в число десяти городов-миллионников России, где половина построенного жилья остается не распроданной, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков проекта о недвижимости «Движение.ру», изучивших рынок на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов ЕИСЖС, в Уфе распродано 57% жилья.

Кроме столицы Башкирии, в число мегаполисов с низким объемом продаж квартир вошли Красноярск, Краснодар, Омск, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь, Волгоград. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году.

«По состоянию на декабрь этого года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м — это 68% от всего объема», — отмечается в исследовании.

Показатель отношения распроданности к строительной готовности жилья за год в среднем снизился на 7% — с 77 до 70%. Это та граница, переходить которую девелоперам нежелательно, отмечается в документе. Как указано в исследовании, в большинстве российских городов- миллионников показатель отношения распроданности к строительной готовности в 2025 году был ниже 70%. За границей «безопасной зоны» и в 2024-м году находились шесть крупных российских городов находились — Уфа, Воронеж, Краснодар, Челябинск, Омск и Самара.

Майя Иванова