Суд Красноярска рассмотрит дело о хищении 29 млн рублей у интернет-сервиса такси

Красноярская полиция завершила расследование дела межрегиональной преступной группы, обманувшей интернет-сервис такси на 29 млн руб. Ее участникам предъявлено обвинение в мошенничестве и использовании вредоносных компьютерных программ (ст. 159 и ст. 273 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По материалам дела, в преступную группу входили жители Красноярского и Краснодарского краев, Омской и Ростовской областей, а насчитывала она пять участников. Обвиняемые использовали слабые места в приложениях по заказу такси. Они регистрировали водителей и пассажиров в интернет-сервисе такси по подложным документам, инициировали фиктивные заказы на поездки и исполняли их без фактического выезда, подменяя координаты местоположения. Заказ отображался как исполненный, а бонусы от сервиса за каждые десять выполненных поездок шли злоумышленникам.

Используя эту схему, злоумышленники в период с ноября 2021-го по март 2024 года похитили 29 млн руб. В материалах дела указывается, что для регистрации аккаунтов фиктивных водителей и пассажиров мошенники использовали персональные данные реальных граждан без их ведома.

Илья Николаев