Бизнес с творческим подходом

Одной из значимых отраслей экономики Свердловской области становятся креативные индустрии — в 2025 году объем креативного бизнеса по валовой добавленной стоимости в регионе превысил 130 млрд руб. Для поддержки отрасли в регионе создают креативные кластеры и проводят профильные мероприятия. Наиболее перспективными направлениями считаются медиа, мода и кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди креативных индустрий лидерами по выручке являются IT

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Среди креативных индустрий лидерами по выручке являются IT

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловская область относится к группе регионов с одними из наиболее быстрых темпов развития креативных индустрий и лидирует по этому показателю в УрФО, рассказала директор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Тургель.

По словам ведущего аналитика по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляры Исхаковой, с 2020 по 2023 год доля вклада креативной индустрии увеличилась на 0,7 п. п. и составила 3,2% внутреннего регионального продукта (ВРП) Свердловской области. Для сравнения, на долю раздела «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2023 году пришлось 2%, а на «Деятельность в области информации и связи» — 3%.

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), В креативных сферах деятельности заняты около 31 тыс. свердловчан (или 1,45% от экономически активного населения региона).

В 2024 году, согласно данным исследования НИУ ВШЭ, в рейтинге креативных регионов России Свердловская область улучшила свои позиции на пять пунктов и поднялась с десятого на пятый уровень.

Годовой объем бизнеса творческого предпринимательства по валовой добавленной стоимости в регионе в 2025 году уже превысил 130 млрд руб. — чуть больше 3% годового ВРП, рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Лидерами по выручке являются отрасли: IT (63%), архитектура и урбанистика (13%), реклама и PR (11%), мода (6%), медиа и СМИ (3%), рассказала госпожа Тургель. При этом структура занятости в этих сферах несколько отличается: IT — 48%, архитектура и урбанистика — 13%, реклама и PR — 12%, мода —11%, медиа и СМИ — 7%.

На IT («Программное обеспечение») приходится и больше всего созданных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) за период 2020–2025 годов — 26,98% от общего числа субъектов МСБ в креативных индустриях Свердловской области. Далее идут «Реклама и маркетинг» (22,63%), «Отдых и развлечения» (11,02%) и «Дизайн» (9,45%), пояснила госпожа Тургель.

Креативной сфере — креативные события

Региону остро не хватает разработанных с учетом локальной идентичности, а не просто общих схем, муниципальных программ развития креативных индустрий, вовлекающих малые и средние города, открывающих возможности для развития молодежи, считает госпожа Тургель. Она выделила мероприятия, которые прошли за пределами Екатеринбурга и опирались на локальные особенности. Так, в Первоуральске прошел «Гастрономический фестиваль трубочек», в Каменске-Уральском — форум креативных индустрий «Создано на Урале», в Верхней Пышме — Всероссийский слет креативных кластеров и пространств.

В СОФПП подтвердили, что интерес к мероприятиям у бизнеса есть. «Большим спросом пользуется возможность участия в крупных событиях: это уникальная возможность встретиться с топовыми спикерами и экспертами, коллегами по креативному цеху и обменяться опытом»,— пояснили в фонде.

В АСИ отметили, что в регионе работает сеть из 11 креативных кластеров, в том числе «Домна» и «Л52» в Екатеринбурге, «Самородок» в Нижнем Тагиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный молодежный кластер «Салют» открылся в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Креативный молодежный кластер «Салют» открылся в 2025 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одной из центральных площадок креативной экономики в Екатеринбурге стал молодежный кластер «Салют», открывшийся в 2025 году в здании, где ранее находился одноименный кинотеатр. Помещение передали в управление СОФПП. «Салют» объединит направления «фильммейкинг» и видеосъемка, ремесла и новые медиа, урбанистика и ивент, а также проекты в сфере образования и дизайна. В СОФПП отметили, что подобные проекты реализованы в некоторых уральских городах, однако Екатеринбургу не хватало такой инициативы.

На площадке будут проходить фестивали, хакатоны, турниры, квартирники, авторские и предпремьерные показы. «Салют» может функционировать как штаб-квартира для городских мероприятий. Там постоянно будут работать коворкинги, переговорные, студия для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудия, выставочные зоны, пространство для шоурумов и магазин креативной продукции.

Планы и вызовы

Развитию креативных индустрий мешает ряд факторов. «Серьезным вызовом является структурная уязвимость сектора, представленного в значительной степени микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, а также отсутствие на региональном уровне системной политики и специализированных мер поддержки, сфокусированных именно на креативных индустриях, вместо чего применяются общие меры для МСБ»,— указала госпожа Тургель. По ее оценке, недостаточно активно в развитии сферы используется потенциал научного и образовательного сообщества вузов и исследовательских организаций.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что пока в Свердловской области недостаточно креативных кластеров и инкубаторов, хабов, аналитических и исследовательских центров, центров по обучению новым технологиям и распространению передовых практик и методов работы. Как и многие другие отрасли, сфера креативной экономики испытывает трудности с квалифицированными кадрами.

«Среди основных проблем развития сферы креативной индустрии можно выделить недостаток инвестиций — высокая ключевая ставка ЦБ и консерватизм банков делают кредитование креативных проектов дорогим и недоступным, а гранты покрывают лишь часть нужд»,— добавила Диляра Исхакова. Она отнесла к проблемам и слабо развитую монетизацию интеллектуальной собственности, и узкий рынок сбыта.

В Свердловской области сформирован широкий набор мер поддержки креативных предпринимателей — финансовых, инфраструктурных, образовательных и ресурсных. «Например, электронная база знаний для начинающих предпринимателей, нулевой налог для ИП на УСН в сфере легкой промышленности или компенсация 50% стоимости различного российского ПО. В последние годы, особенно в контексте процесса разработки и внедрения стратегии развития креативных индустрий, эта система активно дополняется и становится более комплексной»,— рассказала консультант практики «Государственных и социальных инициатив» «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко.

В перспективе до 2030 года ожидается рост доли креативных индустрий в валовом региональном продукте до 5%. «Вплоть до 2025 года объемы бизнеса в творческом предпринимательстве Свердловской области росли на 15–16% в год — это выше, чем в среднем по России и УрФО. Предполагаем, что этот рост продолжится и в 2026 году — особенно в тех сферах креативных индустрий, которые по итогам проведенного ранее исследования определены в качестве наиболее перспективных. Среди них: медиа, мода, кино»,— заключил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Анна Капустина