«Чем больше застройщиков, тем сильнее размывается конкуренция»

Уходящий год стал для застройщиков не самым простым — начало года ознаменовалось спадом продаж, а ключевая ставка хоть и начала снижаться, но еще продолжает быть слишком высокой. Несмотря на это, девелоперы не теряют оптимизма. По словам главы строительного холдинга «Атомстройкомплекс», председателя комитета по строительству СОСПП Валерия Ананьева, холдинг выполнит планы по продажам. О ситуации на рынке и новых проектах — в интервью Guide.

Guide: Подводя итоги года, как вы оцениваете 2025 год для строительного рынка Екатеринбурга и холдинга «Атомстройкомплекс» в частности?

Валерий Ананьев: Несмотря на тяжелые первые месяцы года, в среднем мы наблюдали вполне динамичные продажи: этому способствовала льготная ипотека, а также накопление денежной массы на депозитах. Регион выполнил планы по вводу жилья и начал много новых строек. Наш рынок все так же привлекателен для застройщиков из других регионов, которые продолжают анонсировать новые проекты и увеличивать конкуренцию.

Для нашего предприятия 2025 год оказался результативным: к декабрю мы получили заключения о соответствии почти на 160 тыс. кв. м недвижимости — это и жилье в разных районах города, и объекты социальной инфраструктуры. Построили большую и оснащенную современным медицинским оборудованием детскую поликлинику ДГКБ № 9 на ул. Готвальда, спортивный комплекс «Родина» в Богдановиче. Построили новый завод (12-й в структуре «Атома») по выпуску теплоэффективных газоблоков в Сысерти: он уже отгружает продукцию потребителям из Свердловской области и соседних регионов. Ввели финальные дома квартала «Репин Towers» на ВИЗе — в его составе построено здание детского сада, а рядом пару лет назад мы построили школу № 41 в рамках государственно-частного партнерства. Взяли в эксплуатацию еще одну школу, построенную по концессии — № 314, она, кстати, вошла в ТОП-20 лучших проектов ГЧП в России. Продолжили строительство жилых кварталов на Уралмаше, Химмаше, Автовокзале, успешно вывели на рынок два новых масштабных проекта — кварталы комплексной застройки во Втузгородке и на Эльмаше, планируем новые старты в 2026 году.

G.: По вашим наблюдениям, изменилась ли активность покупателей?

В.А.: К концу года покупательская активность близка к ажиотажу: драйвером выступил анонс новых ограничений в программе льготной ипотеки. Все, кто еще не реализовал свое право на вторую квартиру по льготной ипотеке, стремятся им воспользоваться. Однако нетрудно догадаться, что, как только новые правила вступят в силу, спрос вернется к средним значениям 2025 года, а ключевыми факторами выбора снова станут надежность застройщика, локация, качество продукта.

Мы сегодня очень взвешенно подходим к выбору локаций и стартам продаж новых объектов, предлагаем исключительно востребованные проекты с высоким потенциалом. Строительству на бывших сельхозземлях предпочитаем развитие застроенных территорий, что хоть и накладывает дополнительные обременения в виде расселения ветхого, аварийного жилья, частного сектора, но зато позволяет улучшать качество городской среды, повышать ее привлекательность, обеспечивает развитую, насыщенную среду вокруг новых кварталов. Например, новый проект на ул. Студенческой строим на месте старых корпусов научного института, где давно сформировалась атмосфера научно-технической интеллигенции, есть инфраструктура, места приложения труда.

Кроме того, мы активно участвуем в социальных программах — строим жилье для детей-сирот, в рамках инвестиционных контрактов возводим жилье для молодых ученых, совместно с министерством промышленности и науки Свердловской области оказываем поддержку работникам промышленных предприятий.

G.: Изменилась ли квартирография?

В.А.: Который год мы наблюдаем на рынке тренд к уменьшению площади квартир, росту числа малогабаритных квартир в проектах. Мы тоже предусматриваем студии в своих проектах, но разумного метража, функциональные. Наш основной продукт, за который нас знают и ценят горожане,— это семейные квартиры достаточной площади, с качественной отделкой и проверенными временем планировками. Мы делаем ставку на покупателей, которые выбирают квартиры для улучшения своего качества жизни, а не поиска сиюминутной выгоды. Это тоже инвестиции — но в себя, в свою семью.

G.: В этом году вы приступили к застройке промплощадки на ул. Бабушкина. Какие задачи ставите перед собой в этом проекте?

В.А.: Для нашего холдинга и для меня лично это особый проект. Мне хорошо знакома атмосфера и энергетика Эльмаша, ведь я там вырос. Район был образован в военные годы, когда сюда эвакуировали крупные заводы и их коллективы, наверное, поэтому здесь всегда жило много представителей инженерных, технических династий. В 60–70-х годах на Эльмаше жили и работали многие руководители стройкомплекса — включая моего отца. Здесь были свои точки притяжения, места встреч и общения — например, улица Краснофлотцев, так называемая «стометровка». В конце 90-х на Эльмаше мы открыли офис и технологическую базу «Атомстройкомплекса», продолжив тем самым научно-техническую традицию района.

Эта территория расположена в самом сердце района, и, конечно, сегодня ей нужно развитие. Не только современное жилье, но и новые улицы, пространства для прогулок, отдыха, предприятия сферы торговли, услуг, общепита. По первой очереди введем около 42 тыс. кв. м жилья, в перспективе появится еще несколько кварталов. Предусматриваем в составе и офисные площади. Часть из них займут предприятия нашего холдинга, которые располагались здесь исторически, но сами производства и парк строительной техники мы давно передислоцировали на новые промышленные площадки — в Сысерти, на Изоплите, в Березовском, где есть возможности для раскрытия их потенциала,— а в городе эффективнее комплексная, многофункциональная застройка.

G.: Как меняется конкуренция на рынке с приходом новых, иногородних застройщиков?

В.А.: Появление огромного числа новых, в том числе федеральных игроков, изменило строительный рынок Екатеринбурга. Многие из них реализуют у нас 1–2 проекта, но за счет того, что таких застройщиков очень много и они продолжают выходить на рынок, мы получаем эффект размытой конкуренции: при видимости широкого выбора покупателям становится сложнее ориентироваться. С одной стороны, привлекательность нашего рынка для компаний из других регионов свидетельствует о его высоком уровне и хорошей емкости. Это показатель того, что за 30 лет местным профессиональным сообществом были приняты высокие стандарты качества, выстроено эффективное взаимодействие между всеми участниками градостроительного процесса. Однако у медали есть и обратная сторона — это риск снижения принятой в регионе планки качества, появления жилья, которое не соответствует высоким требованиям свердловчан.

G.: А какие потребности жителей важно учитывать застройщикам?

В.А.: В первую очередь нам важно сохранить идентичность города, его историю и атмосферу. Важно способствовать тому, чтобы город развивался: чтобы своевременно реконструировалась инфраструктура, появлялись новые, нужные жителям услуги, возможности для самовыражения, работы, комфортной и интересной жизни. Конечно, в большей мере это значимо и важно для местных застройщиков, чья стратегия развития связана со стратегией развития домашнего региона. Как жители Екатеринбурга, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить компактность и плотность, которые выгодно отличают наш город от других городов-миллионников.

G.: В этом году открылась школа № 314, которую вы построили по концессии и теперь обслуживаете. Есть ли в планах новые проекты в сфере образования?

В.А.: Инфраструктурное строительство — полноценное направление в деятельности холдинга наряду с коммерческим строительством. Сейчас мы строим профильную гимназию «Арт-Этюд» на Эльмаше, где будут созданы все условия для всестороннего художественного развития детей. Готовим новые концессии — поскольку этот механизм позволяет нам ускорять появление нужных жителям школ и показал высокую эффективность.

Мы продолжаем работать над концепцией кампуса средне-профессионального образования, появление которого позволит нам обеспечить регион профессиональными специалистами и повысить престиж рабочих профессий. Нам важно комплексно развивать Екатеринбург и регион: вносить свой вклад в формирование не просто комфортной, безопасной для жизни среды, но и в создание новых рабочих мест, качественного образования, чтобы наши люди хотели жить в Свердловской области, видели здесь перспективы для себя и своих детей.

