«Отрасль меняет облик, молодежи здесь становится интересно»

Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников рассказал, как компания в 2025 году решала проблемы с должниками и энергоснабжением коттеджных поселков, приобретала сетевые активы и зарабатывала на дополнительных услугах.

Guide: Какие ключевые проекты реализовали «Россети Урал» в 2025 году и какие планы на 2026 год?

Дмитрий Воденников: Инвестиционная программа осталась на уровне прошлого года. Будет выполнена на 100% по всем параметрам.

Общий объем составил более 22 млрд руб., включая средства в развитие сетевого комплекса Екатеринбурга. Основной объем — свыше 13 млрд руб. — был направлен на технологическое присоединение, включая строительство электросетевой инфраструктуры для кампуса УрФУ, спортивной арены в Пермском крае.

Около 4 млрд руб. выделено на реконструкцию и модернизацию сетевой инфраструктуры, в том числе ключевых линий электропередачи 110 кВ в трех регионах присутствия компании.

На 2026 год запланирован рост объема инвестиционной программы — она превысит 27,7 млрд руб. Основная часть — свыше 14,9 млрд руб. — будет направлена на проекты технологического присоединения. Среди них реконструкция подстанций 110 кВ «Рассоха» и «Есаулка», реализация проекта техприсоединения метротрамвая в Челябинске и электроснабжение «Екатеринбург-Сити».

G.: Какой прогноз по финансовым результатам 2025 года? Акционеры могут рассчитывать на дивиденды?

Д.В.: В целом компания демонстрирует уверенные показатели по всем направлениям. Менеджмент гибко реагирует на существующие экономические вызовы. При большом количестве производственных задач и ограниченности ресурсов мы фокусируемся на ключевых направлениях, находя баланс между операционной эффективностью и стратегическими инвестициями. Официальные результаты года будут раскрыты компанией в установленные сроки.

Объем дивидендов за 2025 год определит годовое собрание акционеров, которое запланировано на середину следующего года.

G.: Как у компании обстоят дела с дебиторской задолженностью?

Д.В.: Ситуация полностью управляемая. Последняя крупная победа — получение долга более 1,1 млрд руб. от сбытовой компании ООО «Мечел-Энерго» за оказанные услуги по передаче электроэнергии. Большая часть суммы — долг за период с февраля по октябрь 2025 года. Погашение задолженности — это результат серьезной комплексной работы наших специалистов: угроза исключения «Мечел-Энерго» из реестра участников оптового рынка из-за нарушения финансовой дисциплины, взаимодействие с наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», АО «Центр финансовых расчетов», обращения в надзорные и правоохранительные органы, а также судебная работа и работа в рамках исполнительного производства.

Другой наш крупный должник — ООО «ЧТЗ-Уралтрак». История с Челябинским тракторным заводом развивается еще с 90-х годов, когда был острый кризис неплатежей за электроэнергию и попытки промышленников переложить свои экономические трудности, в том числе на энергетиков. Сейчас ситуация не столь глобальна, однако долг есть, и наши специалисты будут добиваться выплаты, действуя в рамках, установленных законом. Задолженность ООО «ЧТЗ-Уралтрак» составляет уже более 320 млн руб. Весь объем взыскивается в судебном порядке. Мы активно взаимодействуем с контролирующими органами: Ростехнадзором, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, региональным штабом по энергобезопасности по урегулированию ситуации.

В Свердловской области непростая ситуация сложилась вокруг ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК). Долг компании перед энергетиками составляет более 630 млн руб. Весь объем взыскивается в судебном порядке. В отношении комбината возбуждено дело о банкротстве.

В связи с хроническими неплатежами, которые обсуждались на уровне Минэнерго России и штаба по энергобезопасности Свердловской области, энергетики были вынуждены перейти к жестким мерам.

ВГОК предлагает подписать графики реструктуризации задолженности. Я категорически против. Электроэнергия — это такой же товар. Если у компании нет средств, она идет на внешний рынок и привлекает заемное финансирование.

С такими потребителями надо разговаривать очень серьезно. Если есть возможность вводить ограничения, мы их вводим. «Россети Урал» всегда действуют в правовом поле, используя весь спектр мер — от переговоров и ограничений электроснабжения до судебных разбирательств и обращения в правоохранительные органы.

G.: Как в 2025 году проходил процесс консолидации сетевых активов? Были крупные сделки?

Д.В.: Это очень большая работа в рамках консолидации муниципального электросетевого имущества, а также имущества, находящегося в собственности субъектов РФ. Она идет уже не первый год.

В электросетевом комплексе есть компании, которые не соответствуют критериям и лишаются статуса территориальной сетевой организации (ТСО). Некоторые муниципальные образования идут на продажу унитарных предприятий, которые владеют сетями. Мы рассматриваем и такие предложения. В любом случае мы проводим рыночную оценку активов и принимаем решение, насколько целесообразно выходить на сделку.

«Россети Урал» в целом по этому направлению заключили 140 договоров безвозмездного пользования.

В феврале 2025 года мы приняли в эксплуатацию электросетевой комплекс Каменска-Уральского. Еще один крупный пример — приобретение электросетевого комплекса Академического района Екатеринбурга.

В 2026 году запланированы крупные проекты по консолидации электросетевых активов на территории Пермского края. Это сделка по приобретению объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих действующей ТСО ООО «РегионЭнергоСеть». Плюс покупка электросетевых активов, принадлежащих Пермскому краю, эксплуатируемых государственными унитарными предприятиями, которые теряют статус ТСО с 2026 года.

С 2026 года «Россети Урал», как СТСО, примут на обслуживание электросетевой комплекс Миасского городского округа в Челябинской области.

G.: Что изменилось с точки зрения технологического присоединения (ТП) новых потребителей в 2025 году?

Д.В.: По направлению технологического присоединения упрощен порядок подачи заявок для категорий заявителей до 670 кВт. Сейчас это можно сделать в электронном виде.

Для категорий до 150 кВт минимизирован перечень документов, прилагаемых к заявке, — теперь требуется только правоустанавливающий документ.

На сегодня исполнено свыше 21,5 тысячи договоров на техприсоединение различных категорий клиентов. Из ярких примеров — в Екатеринбурге прошло торжественное открытие «УГМК Арены», которой мы обеспечили электроснабжение.

G.: «Россети Урал» была первой компанией, которая стала заниматься развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей. Начал ли расти на нее спрос?

Д.В.: Определенный парк зарядных станций у нас остается. Нельзя сказать, что ими не пользуются, но отдача пока небольшая — две-три зарядные сессии в сутки. Мы не видим острого спроса на предоставление этих услуг в регионах нашего присутствия. ПАО «Россети Урал» не выступает инвестором, но обеспечивает техприсоединение станций. Сейчас темой электрозарядной инфраструктуры активно занимаются иные игроки рынка. В отличие от сетевых компаний они имеют право напрямую продавать электроэнергию.

G.: В середине ноября компания получила паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2025–2026 гг. Как готовились к зиме?

Д.В.: Министерство энергетики РФ подтвердило нашу готовность в период зимних максимумов нагрузки на энергосистему. Специалисты нашей компании выполнили все мероприятия ремонтной программы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, в соответствии с утвержденными графиками.

Общий объем финансирования программы технического обслуживания и ремонтов в текущем году, включая дочернее общество «Россети Урал» — «Екатеринбург», составляет 7,8 млрд руб. Это больше на 10% к уровню 2024 года.

В следующем году на подготовку к зиме планируем направить сопоставимый объем денежных средств.

G.: Насколько остро стоит проблема с обеспечением энергоснабжения коттеджных поселков?

Д.В.: Малоэтажное строительство коттеджных и дачных поселков стремительно развивается вблизи крупных мегаполисов. Как правило, эти территории не имеют инженерной инфраструктуры и негазифицированы. Электроэнергия является единственным источником тепла и света, что создает серьезную нагрузку на электросетевую инфраструктуру.

В Пермском крае и Челябинской области к территориям с активной застройкой коттеджных поселков относится ближайший пригород Перми (Пермский муниципальный округ) и Челябинска (Сосновский муниципальный район). В Свердловской области пригороды Екатеринбурга — Белоярский и Сысертский муниципальные районы, Полевской муниципальный округ (село Курганово).

Специалисты компании «Россети Урал» реализуют комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения жителей коттеджных поселков.

Например, в Курганово. Быстрый рост нагрузки требует модернизации энергообъектов, увеличения их пропускной способности, и мы оперативно реализуем необходимые мероприятия.

В 2025 году мы завершили строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от двух подстанций 110 кВ «Горный Щит» и «Диорит». Эти линии, проложенные в центр нагрузок, позволили существенно разгрузить существующие сети, повысить уровень надежности электроснабжения жителей. В целом за последние три года на модернизацию и реконструкцию электросетевой инфраструктуры компания направила 150 млн руб.

Большой объем работ выполнен по Сысертскому и Белоярскому энергоузлам.

Перспективы развития территорий учитываются в инвестиционных планах компании «Россети Урал», но требуют более четкой синхронизации с органами власти и застройщиками. Ключевые причины технологических нарушений носят комплексный характер. Основное — превышение фактического объема потребления электроэнергии, заявленного при процедуре ТП. Многие, когда начинают строить дома, подают заявку на льготное техприсоединение — до 15 кВт. На период стройки, наверное, в данный лимит они вписываются, а потом оказывается, что необходима дополнительная мощность, помимо освещения: где-то насосные системы, где-то системы отопления, где-то теплые полы.

Многие не соблюдают норматив, который разрешен техническими условиями, и начинают перебирать мощность. Если поселок не весь застроен, то мощности хватает. А когда он застраивается, то получается превышение. И здесь мы рекомендуем нашим клиентам либо контролировать собственное энергопотребление, либо подавать заявку на увеличение мощности, чтобы мы могли адекватно и вовремя выполнять технические мероприятия в распределительной сети.

G.: Как развивается в компании направление дополнительных услуг?

Д.В.: Развитие направления дополнительных услуг — один из важных источников роста нетарифной выручки компании «Россети Урал».

Задача компании — все, что связано с электричеством, брать и делать нашими ресурсами с нашим уровнем качества, с нашими требованиями и стандартами. Мы обеспечим все сопровождения и контракты жизненного цикла. С большим удовольствием берем уличное освещение, подсветку фасадной архитектуры, все услуги, которые связаны с прокладкой сетей, с установкой подстанций и технологическим присоединением под ключ. Берем на обслуживание нашими оперативно-выездными бригадами энергообъекты — например, заводские сети и центры питания.

В 2025 году мы оказывали услуги по проектированию и строительству кабельных ЛЭП, трансформаторных подстанций для увеличения производственных мощностей торговых предприятий, занимались установкой наружного освещения на улицах Перми, Екатеринбурга, осуществляли строительно-монтажные работы для крупного логистического центра на Южном Урале.

В 2024 году выручка от дополнительных услуг составила порядка 2,3 млрд руб., по итогам 2025 года мы ожидаем выручку в районе 3 млрд руб. На следующий год перед компанией стоит задача увеличить объемы как минимум на 50%.

Заработанные деньги — один из способов стимулировать персонал дополнительными вознаграждениями, появляются дополнительные возможности по обновлению материально-технической базы наших подразделений.

G.: Как решаете проблему «кадрового голода»? Как выстроена стратегия компании по привлечению молодежи в энергетику?

Д.В.: С советских времен известно, что кадры решают все. Здесь работает три ключевых принципа: проактивная работа с молодежью, развитие внутреннего потенциала сотрудников и выполнение в полной мере всех социальных гарантий.

За последние два года мы запустили много программ, направленных на подготовку персонала фактически со школьной скамьи. Со школьниками взаимодействуем через проект «Энергокружок», олимпиады и проектные смены.

Мы принимаем участие в «Профессионалитете», у нас заключены соглашения с профильными средними профессиональными заведениями и вузами. Активно участвуем в модернизации материально-технической базы учебных заведений тем оборудованием, которым пользуются в повседневной жизни наши специалисты.

Фактически учащийся, поступая в среднее профессиональное или в высшее учебное заведение, попадает в наш периметр. Если ему интересна специальность энергетика, мы его максимально поддержим, ему гарантирована оплачиваемая практика. Зачастую с третьего курса в высших учебных заведениях уже начинаем потихоньку трудоустраивать — кого-то на четыре часа в день, кого-то на восемь часов. Понятно, это та работа, которая не требует специальных допусков, но там необходимо решение прикладных задач. Студенты получают знания, получают опыт, и мы можем им помочь дальше повышать свой профессиональный уровень.

«Россети» возобновили работу студенческих отрядов. Они реально вышли на другой уровень. Студенты не просто около костра сидят и под гитару поют. Они работают на объектах — там, где позволяет их квалификация.

Существует еще ряд территорий, где укомплектованность персонала достигает 90%. Сейчас в среднем по компании около 93% и тренды положительны. Будем работать дальше над популяризацией профессии энергетика. Отрасль меняет облик, молодежи здесь становится интересно, а мы, в свою очередь, готовы принять молодых ребят в ряды нашего многотысячного высокопрофессионального коллектива.

Беседовал Николай Яблонский