Путин: другие страны могут защищать себя, но не в ущерб безопасности России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не запрещает другим странам защищать себя, но не позволит делать этого в ущерб безопасности РФ. По его словам, именно с этим было связано требование о нерасширении НАТО.

«Что касается сотрудничества с НАТО. У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве, в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года»,

«Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе»,— добавил президент.

Лусине Баласян