Петербургские таможенники среди блендеров нашли 3000 чайников

В ходе досмотра партии техники сотрудники Шушарского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни обнаружили 3000 электрических стеклянных чайников. Они были ввезены с нарушением закона, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

На таможенный пост прибыла партия бытовой техники. В Россию доставили блендеры общей стоимостью 5 млн рублей. В транзитной декларации не было сведений об электрических чайниках.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. После оплаты штрафа технику вернут владельцу для таможенного декларирования и выпуска в свободное обращение.

Татьяна Титаева

