САМЫЕ ГРОМКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В 2025 ГОДУ

Березовский

В январе дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) сенсационно избрала главой города начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя мэра Юлию Маслакову. Ожидалось, что чиновница выступит в роли «технического» кандидата Евгения Писцова, который руководил муниципалитетом с 2011 года, однако из-за конфликта главы с депутатским корпусом в ее поддержку выступили 17 из 23 парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития администрации города, жена личного водителя мэра Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития администрации города, жена личного водителя мэра Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На собственную инаугурацию госпожа Маслакова не явилась, Евгений Писцов продолжил работать в должности мэра. В марте суд удовлетворил иск чиновницы к думе Березовского и признал решение об ее избрании недействительным.

В июле Евгений Писцов со второго раза все-таки был избран мэром Березовского. Как пояснил председатель городской думы Алексей Горевой, депутаты и сотрудники администрации «научились друг друга лучше слышать, обе стороны сделали выводы». По сведениям «Ъ-Урал», перед голосованием были достигнуты договоренности, что господин Писцов в 2026 году оставит муниципалитет и перейдет в правительство или парламент Свердловской области.

Ревда

Дума Ревды 26 февраля приняла решение о самороспуске. Причиной послужил конфликт между депутатами от «Единой России» и оппозицией (КПРФ и партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), имеющими равное представительство. Последние объединились и блокировали принятие решения о необходимых поправках в устав города.

По итогам досрочных выборов думы Ревды 18 мая в новый созыв были избраны 19 представителей «Единой России» и один депутат от ЛДПР. Кандидаты от «Новых людей», партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», КПРФ и самовыдвиженцы участвовали в выборах, но не набрали достаточного количества голосов.

Сысерть

В июне врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что будет расторгнуто концессионное соглашение с компанией «Экологические системы» бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова о строительстве мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе. По его словам, документ «содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей».

Проект мусорного полигона под Сысертью презентовали в сентябре 2023 года. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб. Жители Сысерти пять раз инициировали проведение референдума по вопросу мусорного полигона, однако получали отказ властей в его проведении. В ноябре 2023 года прошли общественные слушания, на которых местные жители отклонили проект генплана, подразумевающий строительство комплекса. В июне 2024 года генплан был утвержден минстроем Свердловской области.

В октябре концессионное соглашение было расторгнуто без «финансовых и иных претензий» друг к другу. Областное министерство энергетики и ЖКХ сразу приступило к поиску новых участков для строительства полигона для Екатеринбурга и его агломерации.

Североуральск

В сентябре дума Североуральска наделила полномочиями главы города на пять лет Виталия Никитенко, который с июля работал врио мэра. Его соперником была начальник финансового управления мэрии Эльмира Мухаметова.

Должность мэра стала вакантной в июле в связи с отставкой Светланы Мироновой после критики со стороны главы Свердловской области Дениса Паслера, для которого Североуральск является родным. Господин Паслер подчеркнул, что местные власти не решали проблему с отключением воды на территории и не обращались за помощью к региональному правительству. «Проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть ее решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска»,— пояснил тогда господин Паслер в своем telegram-канале. Через три часа после публикации поста депутаты местной думы досрочно прекратили полномочия госпожи Мироновой.

Серов

В сентябре Серовский районный суд удовлетворил требования городского прокурора Антона Купцова и досрочно прекратил полномочия главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия из-за предоставления неполных сведений о доходах в 2020–2023 годах.

Мэр обжаловал решение суда и продолжил руководить Серовом. Свердловский областной суд должен рассмотреть апелляционную жалобу Василия Сизикова 15 января.

Ранее прокурор требовал от гордумы отправить в отставку Василия Сизикова, но в апреле депутаты большинством голосов отклонили его представление. Василий Сизиков тогда подчеркнул, что ему «было бы приятно продолжить дальше работать».

Реж

Дума Режа в ноябре с четвертой попытки избрала мэром Евгения Чепчугова, ранее временно исполнявшего обязанности главы города. Помимо него на должность мэра претендовала директор школы №27 в селе Арамашка Ирина Гаренских.

Должность главы Режа стала вакантной в марте, когда мэр Иван Карташов перешел на работу в свердловское правительство на пост заместителя министра экономики и территориального развития.

Выборы нового главы Режа трижды срывались из-за отсутствия кворума — для принятия решения не хватало необходимых 14 голосов. В начале заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании мэра, проигнорировали депутаты от СРЗП и КПРФ, позже — представители от «Единой России». В октябре губернатор Денис Паслер подчеркнул, что депутаты «сделают выбор и утвердят главу». «Врио работает, назначен, все текущие вопросы решаются. Я тоже исполнял обязанности как губернатор, это же не говорит о том, что не было главы региона»,— сказал тогда он.