Главного фигуранта дела о покушении на Соловьева приговорили к пожизненному сроку

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Андрею Пронскому, которого следствие посчитало организатором преступной группы, назначили пожизненное лишение свободы. Остальные шесть фигурантов — Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров — получили сроки от 12 до 28 лет.

Оглашение приговора Андрею Пронскому, Тимофею Мокию, Владимиру Белякову, Владимиру Степанову, Максиму Дружинину, Андрею Волкову и Денису Абрарову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Оглашение приговора Андрею Пронскому, Тимофею Мокию, Владимиру Белякову, Владимиру Степанову, Максиму Дружинину, Андрею Волкову и Денису Абрарову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии обвинения, в 2021 году Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической группировки «National Socialism / White Power» («Национал-социализм / Белая власть»). В группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков, а затем остальные фигуранты.

Они начали с поджогов машин и военкоматов. После начала СВО фигуранты получили от ГУР Минобороны Украины задание совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Фигуранты, по материалам дела, планировали подложить под его машину бомбу.

Андрей Пронский признал вину только в написании книги «Акционер» и не стал давать показания в суде, однако заявил ходатайство о возврате дела в прокуратуру, объяснив это тем, что ранее по решению суда он был признан невменяемым. Остальные подсудимые признали поджоги военкоматов и автомобилей, заявив, что сделали это из-за неприятия СВО. Причастность к покушению на телеведущего Владимира Соловьева они отвергли. От показаний данных в ходе следствия все фигуранты отказались, заявив, что дали их после применения пыток и под психологическим давлением. В последнем слове фигуранты назвали себя политзаключенными.

«Назначить меня на роль организатора решили из-за моей антивоенной позиции и того, что очень давно я действительно имел косвенное отношение к организации NS/WP (признана террористической и запрещена в России)»,— заявил Андрей Пронский.

Ефим Брянцев