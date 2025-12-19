70 тысяч должников Удмуртии попало под ограничение на выезд из РФ с начала года

Судебные приставы Удмуртии временного ограничивали выезд из страны около 70 тыс. должникам с начала года. В рамках исполнительных производств было взыскано более 3,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Ограничение на выезд может быть установлено при задолженности в 30 тыс. руб. Впоследствии сумма может быть сокращена до 10 тыс. руб. «Частичная оплата долга ситуацию не изменит, ограничение в праве выезда за пределы РФ снимается только после полной оплаты долга, и только после поступления денежных средств в информационную систему»,— говорится в сообщении.

В УФССП рекомендовали оплачивать долги за 5-7 дней до даты вылета, иначе пересечение границы будет приостановлено, пока данные об уплате долга не поступят в реестр.

Владислав Галичанин