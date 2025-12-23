Удивительный год

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Много удивительных событий произошло на Урале в 2025 году. Одно из центральных — смена губернатора Свердловской области. В марте Евгений Куйвашев неожиданно подал в отставку и временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер, который уже имел опыт работы и губернатором Оренбургской области, и председателем правительства Свердловской области.

О судьбе Евгения Куйвашева до конца года распространялась самая противоречивая информация, а он сам появился в публичном пространстве только дважды — на представлении Дениса Паслера в качестве врио губернатора и на его инаугурации. Он сам говорит, что у него все хорошо, а анонимные telegram-каналы ставят это под сомнение. Удивительно, но точной информации нет до сих пор.

Другим удивительным событием стало решение суда об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. По мнению Генпрокуратуры, они использовали коррупционные связи, чтобы получить компании, работающие в сфере энергетики и ЖКХ.

Параллельно было возбуждено уголовное дело «Облкоммунэнерго», в котором среди обвиняемых в мошенничестве оказались: Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Олег Чемезов.

Вскоре появился новый владелец и у подконтрольного Алексею Боброву информационного агентства Ura.ru — холдинг «Ридовка».

Для журналистской среды было удивительно наблюдать и за уголовным делом в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, который обвиняется в даче взятки (ч. 3, ст. 291 УК РФ) в размере 120 тыс. руб. своему дяде — бывшему полицейскому Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей.

Лично для меня самым интересным итогом года стало появление в Екатеринбурге такого удивительного объекта, как многофункциональный спортивный комплекс «УГМК Арена», вмещающий до 15 тыс. зрителей. Больше бы таких приятных удивлений.