Губернатор меняет прописку

Самым главным политическим итогом 2025 года стала смена губернатора Свердловской области — в марте Евгения Куйвашева сменил Денис Паслер. Это повлекло за собой череду громких кадровых перестановок, начиная с правительства региона и заканчивая организациями сферы образования и здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер официально вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер официально вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отставка старожила

Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2012 года — более 12 лет. Информация о его возможной отставке появлялась периодически на протяжении последних пяти лет.

В последний раз он лично опровергал информацию о своем переходе в правительство РФ или «на повышение в Москву» после выборов президента в 2024 году, на которых кандидатура Владимира Путина на Среднем Урале набрала рекордные 82,1% голосов при наибольшей за всю историю явке избирателей в 71,03%. «Меня выбрали люди на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится»,— подчеркнул тогда господин Куйвашев, полномочия которого должны были истечь только в 2027 году.

Когда стали появляться первые признаки возможной отставки в марте 2025 года, областные власти вновь заверили, что Евгений Куйвашев работает в соответствии с графиком: встречается с федеральными и региональными чиновниками, запускает новые объекты и ездит в командировки. Он даже перераспределил обязанности между членами регионального правительства: ключевым изменением стало лишение на тот момент вице-губернатора Олега Чемезова контроля над министерством финансов, департаментом государственных закупок, Региональной энергетической комиссией (РЭК) и Территориальным фондом обязательного медстрахования (ТФОМС). Кураторство над ними получили первый заместитель главы Среднего Урала Алексей Шмыков и на тот момент заместитель губернатора Павел Креков.

Итоги деятельности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева С 2012 по 2025 год в Свердловской области средняя заработная плата увеличилась с 24,9 тыс. до 78,4 тыс. руб., средняя пенсия — с 8,5 тыс. до 24,3 тыс. руб., валовой региональный продукт (ВРП) — с 1,3 трлн до более 4,1 трлн руб., госдолг — с 18,2 млрд до 96,4 млрд руб., объемы поступлений в бюджет с 154,4 млрд — до 428,9 млрд руб., расходы казны — с 145,4 млрд до 471 млрд руб. На Среднем Урале за этот период снизилось число зарегистрированных преступлений с 1 798 до 1 149 на 100 тыс. человек, количество жителей с 4,3 млн до 4,2 млн. Упала рождаемость с 13,5 до 8,8 на 1 тыс. населения и смертность с 14,1 до 13,7 на 1 тыс. населения.

Спустя неделю стало известно об уходе Евгения Куйвашева в отставку по собственному желанию. С тех пор он стал редко появляться на публике, в апреле источники «Ъ»даже сообщили об участии экс-губернатора в следственных действиях, но его процессуальный статус остался неизвестным. Впрочем, в сентябре политик заверил «Ъ-Урал», что у него «все хорошо». «Планы рабочие, профессиональные»,— добавил господин Куйвашев.

Возвращение в родные места

После отставки Евгения Куйвашева президент Владимир Путин предложил возглавить Свердловскую область губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, который в 2012–2016 годах возглавлял правительство Среднего Урала. «Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места. Вы знаете хорошо этот регион, он один из ключевых у нас, промышленно развитый»,— сказал глава государства.

Спустя сутки Денис Паслер приехал в Екатеринбург и был представлен членам правительства, депутатам и мэрам Свердловской области в качестве врио губернатора. «Всех рад видеть — за работу»,— поприветствовал он собравшихся, напомнив, что со многими знаком.

В тот же вечер господин Паслерв компании с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогойотправился на матч ХК «Автомобилист» с «Ак Барсом» (Казань), который закончился в пользу уральского клуба. Господин Жога подчеркнул, что у них с новым главой Среднего Урала будет «много совместной работы».

На встрече с членами Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Денис Паслер вновь напомнил, что уже знаком с большей частью руководителей предприятий, которые «четко понимают, как двигаться и развиваться». «Вызовов меньше не становится, вы не хуже меня это знаете. Область всегда опиралась на промышленников и будет поддерживать создание новых производств и отраслей»,— заверил он.

В апреле на встрече с журналистами господин Паслер пообещал снизить государственный долг Свердловской области, реальный размер которого приблизился к 150 млрд руб., завершить многочисленные конфликты в городах, решить вопрос с возведением мусорного полигона в Сысерти, продолжить проект Евгения Куйвашева «Сухой порт» по созданию логистических связей и начать строительство второй ветки екатеринбургского метро.

Вскоре Денис Паслер отправился в поездку по городам и районам Свердловской области, чтобы ознакомиться с положением дел на местах. До сентябрьских выборов губернатора он посетил треть муниципалитетов региона.

Выборы по максимуму

Досрочные выборы губернатора Свердловской области были назначены на 14 сентября. Кандидатам для участия в них необходимо было преодолеть «муниципальный фильтр» — собрать более 120 подписей депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку.

Денис Паслер был выдвинут кандидатом от «Единой России». Ему конкуренцию составили: депутат Госдумы Андрей Кузнецов (Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и областной депутат Рант Краев («Новые люди»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выборах губернатора Свердловской области участвовали пять кандидатов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В выборах губернатора Свердловской области участвовали пять кандидатов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изначально о своем желании участвовать в избирательной кампании заявил депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР), но спустя неделю после выдвижения либерал-демократ заявил о трудностях со сбором подписей депутатов местных дум для прохождения «муниципального фильтра» и снялся с выборов. На второй партийной конференции ЛДПРвыдвинула кандидатом в губернаторы депутата областного парламента, координатора регионального отделения Александра Каптюга.

За время избирательной кампании политики потратили на выборы 93,6 млн руб., из которых 51,7 млн руб. направили на печатные и иные агитационные материалы.Наибольший объем средств израсходовал Денис Паслер — 49 млн руб., кандидаты от оппозиции вложили суммарно в подготовку к выборам всего 44,6 млн руб.

В течение трехдневного голосования 12–14 сентября из 3 317 153 избирателей бюллетени заполнили 1 315 164 уральца (39,9% от общего числа). Глава облизбиркома Елена Клименко заявила, что регион приблизился к историческому максимуму по явке на губернаторской кампании в 40,92%, который был установлен на первом туре выборов главы Среднего Урала в 1999 году.

Денис Паслер одержал победу с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа), второе место взял Александр Ивачев (200 410 голосов, 15,32%), третье — Андрей Кузнецов (166 399 голосов, 12,66%), четвертое — Александр Каптюг (80 084 голоса, 6,09%), пятое — Рант Краев (35 811 голосов, 2,72%).

Оппоненты господина Паслера не стали подвергать сомнению «чистоту и легитимность избирательного процесса» и сразу выразили желание наладить работу с губернатором. В партиях подчеркнули, что по сравнению с выборами главы региона 2022 года они увеличили поддержку своих кандидатов среди уральцев: КПРФ — в 1,65 раз, СРЗП — в 1,93 раза, ЛДПР — в 2,68 раза. Исключением стали «Новые люди», претендент от которых получил на 41,1% меньше голосов, чем в 2022-м.

Новая старая команда

Первые кадровые перестановки в областном правительстве произошли сразу после того, как Денис Паслербыл назначен врио губернатора. В отставку были отправлены заместитель губернатора Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов и министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Заместителем главы региона — министром здравоохранения стала Татьяна Савинова, которая занимала схожую должность в Оренбургской области, заместителем губернатора — министром инвестиций и развития был утвержден Дмитрий Ионин, который перешел в правительство Среднего Урала в 2021 году.

Количество членов правительства было сокращено с 28 до 26. В таком виде областная команда продолжила работу до сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: ушедший в отставку с поста губернатора Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Слева направо: ушедший в отставку с поста губернатора Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После выборов Денис Паслер расторг трудовые договоры с и.о. министра цифрового развития и связи Михаилом Пономарьковым, и.о. министра экономики и территориального развития Русланом Садыковым.

В отставку был отправлен и.о. вице-губернатора Олега Чемезова, которого вскоре арестовали по обвинениям в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он покровительствовал холдингу «Корпорация СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова, который позже изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры.

Господин Паслер освободил от занимаемой должности заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства региона Ивана Детченю, который уже подавал заявление об уходе сразу после отставки Евгения Куйвашева, и назначил на его место бывшего депутата заксобрания Сергея Никонова.

В целом Денис Паслер решил продолжить работу с большинством членов правительства из команды Евгения Куйвашева. По данным на 16 декабря, губернатор переназначил пять своих заместителей, девять министров и директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексея Россолова. Дмитрий Ионин, три министра и глава департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, которые также приступили к работе в правительстве при господине Куйвашеве, трудятся в статусе и.о. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех министров.

«Справляются люди сегодня с задачей? Хорошо. Не справляются —значит, будем двигаться дальше и решать их с теми, кто способен на это»,— пояснил Денис Паслер свои кадровые решения на декабрьской пресс-конференции.

Здравоохранению запустили реабилитацию

Значительным кадровым изменениям после смены губернатора Свердловской области подверглась сфера здравоохранения. Денис Паслер в апреле заявил, что у жителей региона накопились вопросы к работе медучреждений, в связи с чем одним из первых в отставку ушел министр здравоохранения Андрей Карлов.

Татьяна Савинова, возглавившая минздрав, пообещала, что остановит сокращение рождаемости, усилит работу по снижению смертности, числу абортов и обеспечит медиками малые и отдаленные территории.

За восемь месяцев министр сменила четырех из шести своих заместителей и ряд главных врачей крупных медучреждений региона. В июне «по соглашению сторон» в отставку ушел глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. Спустя несколько дней должность руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге оставила Елена Николаева. В октябре власти не стали продлевать контракт с основателем и бессменным руководителем Уральского института кардиологии Яном Габинским, который заявил, что работники кардиоцентра не поддержали решение о смене руководства. Он призвал дать ему год на подготовку достойных кандидатов, однако в ноябре Татьяна Савинова утвердила новым главным врачом Андрея Лозовского, который руководил учреждением в статусе и.о.

Кадровые изменения коснулись и крупных учреждений по подготовке медицинских кадров Свердловской области. Ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ, обучается около 7 тыс. студентов) Ольгу Ковтун, которая возглавляла вуз с 2018 года, по решению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сменил директор Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов.

Главой Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК, обучается около 14,5 тыс. человек), которым более 25 лет руководила Ирина Левина, был назначен экс-директор Оренбургского областного медицинского колледжа Анатолий Володин. Господин Семенов заверил, что сделает УГМУ «мощным научно-технологическим центром» по подготовке специалистов и формированию инновационных решений для здравоохранения страны, господин Володин пообещал включить СОМК в проект «Профессионалитет».

Перемены в УрФУ В 2025 году произошла смена ректора крупнейшего вуза Урала — Уральского федерального университета (УрФУ), в котором работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников и обучаются 50 тыс. студентов. По данным «Ъ-Урал», в начале марта в правительство Свердловской области и аппарат полпреда президента Уральского федерального округа (УрФО) поступило письмо, что министр образования и науки России Валерий Фальков рекомендовал премьер-министру страны Михаилу Мишустину продлить полномочия Виктора Кокшарова, который возглавлял университет с момента его создания в 2010 году. В апреле, после отставки Евгения Куйвашева, господин Кокшаров был назначен и.о. ректора, в мае — рекомендован на должность президента вуза.

В конце мая стало известно о назначении и.о. главы вуза директора Института радиоэлектроники и информационных технологий—РТФ (ИРИТ-РТФ) УрФУ Ильи Обабкова.

За время руководства вузом Илья Обабков разрешил студентам и преподавателям УрФУ пользоваться нейросетями, ввел единовременную выплату в 100 тыс. руб. семьям студентов, у которых родился ребенок, и компенсацию в 10–20 тыс. руб. за покупку ноутбука для обучающихся в очной форме на бюджетной основе.

После приемной кампании господин Обабков приступил к «реформе административного блока университета». В результате нее в отставку ушли проректоры Наталья Андрейченко (по магистратуре), Дмитрий Лоевский (по воспитательной работе), Алексей Фаюстов (по информационной политике) и директор по образовательной деятельности Сергей Князев. В руководство УрФУ вошли проректоры по образовательной деятельности Олег Обухов и по молодежной политике Александр Иванов, который возглавлял департамент информационной политики Свердловской области в 2016–2018 годах.

Свои должности к концу года сохранили назначенные господином Кокшаровым первые проректоры Дмитрий Бугров, Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Павел Мезенцев (по общим вопросам) и директор департамента по информационным технологиям Алексей Сысков.

Партия власти настроилась на мандаты

Денис Паслер в ходе представления бюджета Свердловской области на 2026 год признался депутатам заксобрания, что на экономике региона отразились вызовы, связанные с «продолжающимся санкционным давлением на Россию». «На ряде предприятий мы наблюдаем снижение объемов производства, есть определенные сложности и с банковскими ставками, курсом, снижением потребительской активности населения, увеличивается социальная нагрузка»,— пояснил он, однако заверил, что «ни о каком затягивании поясов речи не идет».

В декабре член президиума генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка предупредил губернаторов, включая господина Паслера, что выборы в 2026 году «прогнозируются непростые, с повышенным уровнем электоральной конкуренции». На встрече со свердловскими единороссами глава Среднего Урала призвал партийцев одержать «стопроцентную» победу в одномандатных округах на выборах депутатов Госдумы, заксобрания Свердловской области и взять абсолютное большинство мест в 34 муниципальных думах региона. «В ближайшее время должны быть созданы местные административные штабы и штабы общественной поддержки, сверстаны планы мероприятий, составлены списки кандидатов и развернута широкая информационная работа с населением»,— подчеркнул Денис Паслер. Всего в рамках всех избирательных кампаний свердловские единороссы поборются за 545 мандатов.

Василий Алексеев