ПСК выводит «Сезоны» в продажу

ГК «ПСК» пополнила предложение недвижимости комфорт-класса в Приморском районе. В продажу выведены квартиры в видовом жилом комплексе у Новоорловского заказника — «Сезоны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО ГК «ПСК» Фото: ООО ГК «ПСК»

ЖК «Сезоны» в составе четырех корпусов (двух семиэтажных и двух 25-этажных), детского сада и двух надземных паркингов будет возведен на участке площадью 2,7 га, в 50 метрах от Новоорловского лесопарка. Общая площадь квартир — 46 тыс. кв. м.

ГК «ПСК» приобрела участок и проект строительства на нем в сентябре 2025 года. Исходный проект получил ряд улучшений в пользу семейного характера проживания. Увеличены средние площади квартир и количество многокомнатных планировок, на первых этажах семиэтажных корпусов будут квартиры с патио, а на последних — с террасами. Также появились квартиры с мастер-спальнями.

ЖК «Сезоны» получил и новую архитектуру с отделкой керамогранитом в природных оттенках под дерево, дизайнерское оформление мест общего пользования и ландшафта всей внутренней территории.

В «Сезонах» будет 928 квартир. Из них 40% — с прямым видом на Новоорловский лесопарк. На долю двух- и трехкомнатных приходится 47% от общей квартирографии. Средние площади — 64 и 78 кв. м соответственно. Еще 29% составляют однокомнатные (в среднем 40 кв. м). Студий — менее четверти, их площади от 24 до 31 кв. м. Все квартиры получат окна высотой более 2 м, полное остекление балконов и лоджий, а также угловое остекление в ряде планировок.

Большая часть планировок в формате евро, с увеличенными кухнями-гостиными. Высота потолков составит 2,75–3 м. Половина квартир будет сдана с чистовой отделкой в двух вариантах: в светлых и темных тонах, еще половина — с отделкой white box (подготовка под чистовую). Стоимость квартир начинается от 6,7 млн рублей.

Детский сад на 160 малышей разместится на внутренней территории, между жилыми домами. Надземные четырехуровневые паркинги расположатся по внешнему контуру застройки, между семиэтажными корпусами. Также в подземной части жилых зданий расположится 480 келлеров.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК»: «Мы ускорили работу над проектом, поскольку создаваемое в нем предложение весьма актуально для семейных покупателей. В свою очередь, у них есть желание успеть использовать семейную ипотеку как можно раньше, ввиду очередных анонсированных ограничений. Это дополнительный выбор среди видовых квартир у большого зеленого массива, с характеристиками планировок выше среднего. В сегменте комфорт-класса такое по совокупности предлагается нечасто».

Строительство ЖК «Сезоны» будет завершено во втором квартале 2028 года. Передача ключей запланирована на четвертый квартал 2028 года.

Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «Портал», проектная декларация на сайте наш.дом.рф