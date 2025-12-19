Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: Россия против размещения оружия в космосе

Россия против размещения оружия в космическом пространстве, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы против размещения вообще оружия в космосе»,— сказал президент, отвечая на вопрос про объект 3I/ATLAS, обнаруженный в 2025 году.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги второго часа пресс-конференции: НДС, рост цен, ключевая ставка

Президент отметил, что 3I/ATLAS — это комета из другой галактики. Он подчеркнул, что объект не представляет никакой угрозы для Земли и покинет Солнечную систему в начале 2026 года. «Пошлем ее к Юпитеру», — отшутился Владимир Путин.

