Путин: Россия против размещения оружия в космосе

Россия против размещения оружия в космическом пространстве, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы против размещения вообще оружия в космосе»,— сказал президент, отвечая на вопрос про объект 3I/ATLAS, обнаруженный в 2025 году.

Президент отметил, что 3I/ATLAS — это комета из другой галактики. Он подчеркнул, что объект не представляет никакой угрозы для Земли и покинет Солнечную систему в начале 2026 года. «Пошлем ее к Юпитеру», — отшутился Владимир Путин.