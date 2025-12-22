Запитали от сети

Российский рынок специализированного питания сохраняет высокую динамику роста: сегмент второй год подряд демонстрирует двузначные темпы увеличения как денежного, так и натурального объема. При этом на рынке усиливается роль отечественных производителей, а e-com становится ключевым каналом продаж. Как сложилась расстановка сил и какие точки роста есть у емкого сегмента — в материале «Ъ-Здравоохранения».

По итогам января—сентября 2025 года потребительские расходы на лечебное энтеральное питание достигли 5,2 млрд руб., что соответствует росту на 19,6% относительно аналогичного периода 2024 года, подсчитали в аналитическом агентстве RNC Pharma (в подсчетах учитывались все три канала продаж: e-commerce, аптеки и FMCG-ритейл). Натуральный объем потребления увеличился на 13,9%, до 12,3 млн упаковок. В 2024 году рынок также демонстрировал высокую динамику: продажи в упаковках выросли на 19,1%, а расходы покупателей — на 24,7% по сравнению с 2023 годом. Аналитики считают, что рост рынка в 2025 году в большей степени обеспечивался расширением ассортимента и модернизацией каналов продаж, а ценовая динамика оставалась умеренной.

Заместитель директора по фармпорядку СРО «Ассоциация независимых аптек» Елена Соколова считает, что на рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда при растущем спросе значительная часть пациентов остается вне охвата из-за недостаточной информированности врачей о роли нутритивной поддержки. По мнению госпожи Соколовой, специализированное питание по-прежнему недостаточно интегрировано в протоколы ведения пациентов в педиатрии, диетологии и реабилитации, что замедляет восстановление пациентов. Решение лежит в системном образовательном подходе — только повышение осведомленности врачей позволит рынку раскрыть реальный потенциал лечебного питания, заключает она. Основными потребителями лечебного питания по-прежнему остаются онкологические пациенты, а врачи слабо осведомлены о принципах применения нутритивной поддержки, согласен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Однако, по мнению эксперта, структура потребления постепенно смещается в сторону регулярного использования специализированного питания при разных медицинских состояниях, а двузначная динамика рынка подтверждает позитивные изменения.

Онлайн-канал в 2025 году остается главным драйвером роста рынка лечебного питания. В январе—сентябре 2025 года расходы покупателей на эту продукцию в онлайне увеличились на 37,5%, а натуральный объем вырос на 29,3% к аналогичному периоду 2024 года. Динамика офлайн-рынка при этом была в три-четыре раза меньше: 11,4% в рублях и 8,7% в упаковках. Доля e-commerce в структуре продаж лечебного питания достигла по итогам сентября этого года 36,2% в денежном выражении и 28,5% — в натуральном, что подтверждает продолжающуюся трансформацию потребительского поведения. Онлайн-канал представлен преимущественно маркетплейсами, которые расширяют ассортимент и создают условия для быстрого роста локальных брендов, а снижение барьеров входа для производителей стимулирует появление новых торговых марок и SKU, считают в RNC Pharma. В Ozon «Ъ-Здравоохранению» сообщили что по итогам десяти месяцев этого года фиксировали двукратный рост продаж лечебного питания год к году. Наиболее часто на маркетплейсе заказывали питание для онкобольных и зондовое питание. Рост покупок лечебного питания в e-com иллюстрирует тренд роста доверия к аптечному ассортименту, представленному онлайн, в том числе благодаря строгому госконтролю и высоким корпоративным стандартам, уверены в Ozon.

Основной покупатель лечебного питания в онлайне — это опекун пациента, лежачий или маломобильный пациент, который собирает комплексный заказ: питание, лекарства и средства ухода, сообщили «Ъ-Здравоохранению» в агрегаторе аптек Megapteka.ru (к ресурсу подключены 39 тыс. аптек в 80 регионах РФ). Такой потребитель ориентирован на регулярность и прогнозируемость, поэтому выбирает онлайн как самый удобный способ обеспечивать непрерывность терапии. «Отдельную группу составляют родители детей с хроническими или аллергическими состояниями и пациенты, контролирующие вес (в том числе при диабете)»,— добавили в агрегаторе.

В январе—сентябре 2025 года на розничном рынке фиксировались продажи 49 торговых марок лечебного питания от 18 компаний. За последние три года на рынке появилось десять новых продуктов. Однако натуральный спрос по-прежнему сконцентрирован вокруг двух ведущих торговых марок, которые формируют более 76% продаж в упаковках и 61% — в деньгах. Это «Педиашур» от американской Abbott с долей 32,1% в денежном выражении и динамикой в 18% в рублях и 12% в упаковках и бренд «Нутриция» от Danone, занимающий второе место с долей 29,2%, динамикой в 21% в деньгах и 12% в натуральном выражении («Нутрицию» также назвали самым быстрорастущим брендом в сегменте лечебного питания на маркетплейсе Ozon). Еще 7,1% рынка занимает «Альфаре» от Nestle. Спрос на этот продукт в упаковках снизился на 2%, но расходы выросли на 8%. Остальные бренды из топ-10 в анализируемом периоде демонстрировали положительную динамику, за исключением специализированного продукта «Пептамен» (также Nestle) для пациентов, которым не подошло другое питание. Снижение продаж «Пептамена» в RNC Pharma связывают с падением спроса на крупные форматы упаковок (400 г и 500 мл). Бренд за девять месяцев этого года потерял 7% в рублях и 10% в натуральном выражении.

Несмотря на скромные позиции на рынке, у отечественных торговых марок также наблюдается рост продаж. Лидером по динамике является «Леовит» от «Леовит Нутрио». Его продажи выросли на 96% в денежном выражении и на 65% в упаковках, продукт занимает седьмую позицию рейтинга RNC Pharma с долей рынка в 3%. Российская линейка «Нутриэн» от «Инфаприма» поднялась на четвертое место с долей 5,9% рынка. Продажи бренда (насчитывает более 30 SKU) увеличились на 39% в рублях и на 31% в упаковках. За пределами топ-10 выделяется «Биошейк» («Фармалакт»), вышедший на рынок только год назад. Его доля пока не превышает 0,1%, но темпы роста остаются рекордными: продажи увеличились в пять раз в рублях и в шесть раз в упаковках по сравнению с январем—сентябрем 2024 года.

Позиции отечественных игроков оказались сильнее в агрегаторе Megapteka.ru. Там подсчитали, что в тройку лидеров, формирующих 90% продаж в упаковках, вошли упомянутые «Леовит» и «Нутриэн». В среднем же на отечественные продукты в сегменте приходилась примерно половина продаж на агрегаторе. Следует отметить, что Megapteka.ru занимает промежуточное положение между маркетплейсом и офлайн-аптекой, поскольку позволяет лишь собрать заказ в ближайшей аптеке (или выбрать аптеку с самой низкой ценой или всеми позициями в наличии), но не заказать доставку на дом. В классических же аптеках, несмотря на общий рост продаж отечественного лечебного питания, международные бренды продолжают доминировать в сегменте и задают его динамику, считает Елена Соколова. В e-commerce, по ее же словам, ускоряющийся рост продаж усугубит этот тренд, поскольку в онлайне усиливаются позиции продуктов с широкой линейкой и высоким уровнем доверия. В такой ситуации российские производители получают шанс стать нишевыми продуктами, но конкуренция с глобальными лидерами по-прежнему остается крайне жесткой, заключает она.

Александр Осипов