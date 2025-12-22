Сладкое вредно только детям

Новое исследование, опубликованное в BMJ, показало, что люди, которых с рождения до 2 лет ограничивали в сахаре, гораздо реже заболевали сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) во взрослом возрасте. У них реже случались инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и пр. Ограничение сахара ассоциировалось не только с меньшим риском, но и с более поздним началом этих заболеваний.

Ученые давно установили, что период 1 тыс. дней — от зачатия до примерно 2 лет — критически важное время, в течение которого питание может влиять на здоровье на протяжении всей жизни. Главные рекомендации — грудное вскармливание и ограничение ультрапереработанных и сладких продуктов в период перехода младенцев на твердую пищу. «Концепция «первых 1000 дней» рассматривается как критическое окно возможностей для программирования долгосрочного здоровья»,— говорит врач-терапевт ФГАУ НМИЦ ЛРЦ Минздрава РФ Алина Кириченко.— В этот период происходит интенсивное формирование обмена веществ, иммунной системы и даже вкусовых предпочтений».

Ученые решили проверить, как ограничение потребления сахара в этот период может повлиять на здоровье сердца и сосудов. В этом им помог исторический эксперимент: в 1953 году в Великобритании было отменено послевоенное нормирование сахара в питании. В период нормирования потребление сахара для всех, включая беременных и детей, было ограничено до менее 40 г в день, при этом добавление сахара не разрешалось для младенцев младше 2 лет.

В ходе исследования сравнивались истории болезней, которые хранятся в Британском биобанке, двух когорт пациентов: рожденных в 1951 году (эти люди до 2 лет жизни не имели сахара в питании) и рожденных после 1953 года, в питании которых сахар присутствовал с самого рождения. Были изучены истории болезни 63 433 человек.

Исследования показали, что у группы, которая росла без сладкого, риск ССЗ был снижен на 20% (в том числе из-за снижения риска диабета и высокого кровяного давления). Кроме того, у них реже регистрировали инфаркт миокарда (на 25%), сердечную недостаточность (на 26%), фибрилляцию предсердий (на 24%), инсульт (на 31%) и сердечно-сосудистую смерть (на 27%). Была выявлена еще одна закономерность: самая значительная защита от ССЗ, а также наибольшая задержка в их развитии была у людей, потребление сахара у которых было ограничено уже на внутриутробном этапе. Длительное ограничение сахара (внутриутробно и в раннем детстве) может обеспечивать долгосрочную кардиопротекцию, пришли к выводу ученые.

Как рассказывает завкафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник, полученные данные хорошо согласуются с понятием о критическом окне раннего развития, когда «питательный фон» может закладывать трек здоровья на десятилетия: «Механизм влияния сахара на сердце ребенка до конца не изучен. Недавнее исследование на приматах показало, что питание самки, богатое жирными кислотами и сахаром, снижало концентрацию тироксина (гормон щитовидной железы, отвечающий за обмен веществ), который в том числе обеспечивает адекватное развитие сердца перед рождением. Кроме того, у потомков матерей, получавших много сахара и жиров с пищей, в экспериментах отмечались нарушения функции сосудов. В других экспериментах на животных сочетание сахарного диабета у матери и диеты с высоким содержанием жиров приводило к митохондриальным нарушениям в кардиомиоцитах у потомства, накоплению липидов, оксидативному стрессу, что в итоге приводило к нарушениям функции сердца. Есть данные, что материнская "нездоровая диета", особенно с высоким содержанием жира, может менять экспрессию генов, ответственных за развитие сердца. В целом возможен "программирующий" эффект: внутриутробная среда (метаболизм матери, питание, гормоны, воспаление) формирует так называемый фенотип сердца и сосудов будущего человека, что может предрасполагать к ССЗ на всю жизнь».

По словам Алины Кириченко, чрезмерное потребление свободных сахаров (добавленных в продукты, а не естественных, как во фруктах) в раннем детстве создает несколько ключевых рисков. Прежде всего риск так называемого метаболического программирования: высокая сахарная нагрузка может способствовать развитию инсулинорезистентности, дислипидемии (высокого уровня холестерина) и самого опасного висцерального ожирения уже в детском возрасте. «Эти состояния являются фундаментом для будущих сердечно-сосудистых заболеваний — артериальной гипертензии, атеросклероза»,— подчеркивает Алина Кириченко.

Второй риск — формирование нездоровых пищевых привычек: раннее знакомство со сверхсладким вкусом формирует устойчивое предпочтение к такой пище, что ведет к избыточному потреблению калорий и увеличению риска ожирения — главного модифицируемого фактора риска ССЗ. Кроме того, избыток сахара в рационе поддерживает хроническое низкоинтенсивное воспаление, которое является одной из ключевых патогенетических основ развития атеросклероза. «Поэтому ограничение добавленных сахаров в этот важнейший период не просто диетическая рекомендация, а стратегическая мера первичной профилактики. Речь идет не о полном исключении, а о предотвращении их избытка, что закладывает основы для здоровых пищевых поведенческих моделей на всю жизнь. Важно подчеркнуть, что эта стратегия эффективна именно как превентивная. Она направлена не на лечение, а на снижение вероятности развития заболеваний в будущем, что соответствует самому современному подходу к медицине»,— говорит доктор Кириченко.

«Ограничение потребления сахара в первые годы жизни соответствует позициям всех ведущих международных организаций и российским рекомендациям по питанию детей,— рассказывает Елена Резник.— ВОЗ рекомендует не добавлять сахар и не давать продукты с легкоусвояемыми углеводами детям до 2 лет. Для детей старше 2 лет — ограничивать легкоусвояемые углеводы до менее 10% суточной калорийности (лучше — менее 5%). Американская академия педиатров указывает на полный запрет добавленного сахара детям до 2 лет. После 2 лет — минимизация сладких напитков, десертов, ультрапереработанных продуктов. По данным Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания, сладкие напитки и продукты с добавленным сахаром не рекомендуются детям раннего возраста из-за риска ожирения, нарушения формирования вкусовых привычек и кариеса. Эти рекомендации связаны с тем, что сладкие напитки увеличивают риск метаболических нарушений. Даже у детей 1–3 лет регулярное употребление сладких напитков ассоциировано с инсулинорезистентностью, нарушениями липидного обмена и ожирением».

Екатерина Кузнецова