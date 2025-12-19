Путин: на встрече с Трампом на Аляске РФ согласилась на компромиссы по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что на встрече на Аляске в августе Россия практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, российская сторона была в том числе готова идти на компромиссы и не отвергала предложения американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа»,— сказал президент во время «Итогов года».

По словам президента, вопрос сейчас на стороне «западных оппонентов», а именно — властей Украины и их «спонсоров». Владимир Путин заметил, что мир предполагает «непростые решения», но Россия готова к переговорам и завершению войны мирными средствами.

Лусине Баласян