Путин разъяснил свое высказывание о подсвинках

Владимир Путин во время «Итогов года» разъяснил свое недавнее высказывание в адрес европейских стран. По словам президента, он старается никогда не переходить на личности и не делал этого, когда говорил о «европейских подсвинках».

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Участница прямой линии из Белоруссии пожаловалась Владимиру Путину на непростые отношения своей страны с европейскими соседями. Она отдельно поблагодарила его «за новый дипломатический термин».

«Что касается определения ("подсвинки".— "Ъ"), оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду,— сказал Владимир Путин.— Я имел в виду в целом группу лиц. Неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

17 декабря Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине с целью добиться развала России. Он отметил, что «европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации». Ранее слово «подсвинки» встречалось в постах замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram.