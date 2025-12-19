В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими

В Соль-Илецком районе произошло ДТП на 76-м километре (плюс 750 с) автодороги Казань — Оренбург — Соль-Илецк — гр. с Р. Казахстан. Информация об аварии поступила в 11:00 (MSK+2), сообщает полиция Оренбургской области. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». В результате аварии погибли три человека: 35-летняя водитель «Нивы-Шевроле», две пассажирки «Лады Гранты» в возрасте 54 лет и 71 года. 58-летний водитель «Лады Гранты» и 60-летняя пассажирка получили травмы.

Руфия Кутляева