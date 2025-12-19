Пермское УФАС признало некорректной рекламу МТС

Пермское УФАС признало незаконной рекламу ПАО «МТС». За допущенные нарушения оператору грозит штраф до полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Пермское УФАС пожаловались на рекламную листовку с информацией об услугах компании. Один из жителей края позвонил по указанному в рекламе номеру телефона, но не смог воспользоваться предложением. Оказалось, что оно актуально только для новых клиентов, о чем в листовке не сообщалось.

Закон запрещает распространять рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

Пермское УФАС признало рекламу ПАО «МТС» нарушающей закон о рекламе. Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.