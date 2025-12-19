На прямой линии Владимира Путина задали вопрос многодетного отца из Чапаевска

На прямой линии президента России Владимира Путина задали вопрос многодетного отца из Чапаевска Самарской области, который пожаловался на рост цен. Он также отметил, что получает зарплату 50 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что продолжит совершенствовать систему поддержки семьи, потому что «вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться». Глава государства также подчеркнул, что власти «будут стремиться к повышению уровня заработной платы, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, что происходит, к сожалению, сегодня».

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, но потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те льготы, которые предоставляют семьям до сих пор. Но только при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться»,— заявил президент России.

Глава государства также подчеркнул, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся со следующего года

