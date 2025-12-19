Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллаборациях художников и модных домов.

Выставка Яёи Кусамы в Фонде Бейелер, открытая до конца января 2026 года, — из важных культурных событий. Полноценная ретроспектива, первая в Швейцарии, больше 300 работ: от ранних вещей до знакомых многим инсталляций и «комнат бесконечности».

И, как водится сегодня, к такой выставке есть не только каталог, но и целая линейка арт-сувениров. Среди них шелковый платок со знаменитыми Dots. Цена не сувенирная — 249 франков, за эти деньги вполне можно и в бутике известного бренда купить шелковый шарфик.

С Кусамой так не в первый раз. Платок Form of Love, созданный к открытию музея Яёи Кусамы в 2017 году, сначала продавался как официальный музейный продукт, а сейчас в новом состоянии продается на eBay примерно за $500. А более ранний Shanghai Expo Silk Scarf 2010 года, тираж — всего 50 экземпляров, сегодня предлагается галереей Lynart Store уже не как аксессуар, а как арт-издание на шелке — за €6,9. И конечно, Кусама тут не одинока, в том числе и в партнерствах с Louis Vuitton, которые у нее были.

У Такаси Мураками совместные платки и бандо с Louis Vuitton — классика жанра «носибельного искусства». На агрегаторах и ресейл-площадках вроде Gem можно увидеть довольно устойчивый коридор цен: от $400-$500 за «простые» шелковые квадраты и бандо до $900-$1,4 тыс. — за редкие модели с вишнями, Superflat или большие форматы.

Коллаборация Джеффа Кунса с Louis Vuitton, серия Masters, где на шелке появляются Тициан и Ван Гог, тоже ушла далеко от «аксессуарных» цен. На 1stDibs Titian, Mars, Venus and Cupid из этой серии сейчас предлагается примерно за $900 долларов — за квадратный шелковый платок 35 на 35 дюймов.

Анна Минакова