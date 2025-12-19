Украшение елки стало бизнесом

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как создание новогоднего настроение стало популярной и оплачиваемой услугой.

В преддверии праздников на сервисах объявлений резко выросло количество специфических предложений. Одна из главных предновогодних услуг — оформление дома и украшение елки. Исполнители обещают сохранить мир в семье: клиенту не придется спорить с близкими о стиле и порядке украшений, удастся избежать разбора коробок, не придется тратить часы на распутывание гирлянды. Даже если потребуется докупить что-то, профессиональные украшатели отправятся в магазины и все сделают за вас. В условиях растущей конкуренции объявления отличаются подробным описанием услуг и преимуществ. Одни обещают учесть семейные традиции и вкусы, а также бережно относиться к новогодним украшениям: елка, конечно же, обязана быть самой красивой и гармоничной в новом году. Другие категорично и прямо заявляют: наряжу и уйду, делая упор на оперативности. Третьи красочно описывают картинку: представьте, вы заходите домой, а там уже пахнет праздником, елка наряжена, гирлянды горят, стол украшен. И самое главное — вы к этому даже не прикасались.

Стоимость таких услуг по созданию новогоднего настроения в Москве начинается примерно от 6 тыс. руб. за час. Если речь идет об украшении всей квартиры, то это уже стоит примерно 30 тыс. руб. Можно, кстати, приобрести уже наряженное профессиональным декоратором дерево с бархатными бантами и гирляндами — его привезут и установят за 55 тыс. руб. Но для многих и распутывание гирлянд, и развешивание игрушек — обязательная часть праздника. В соцсетях мне попалось видео девушки из Санкт-Петербурга, которая настолько сильно любит наряжать елки, что решила выставить одно из таких объявлений. Так она рассчитывает за пару недель украсить не только свой дом, но и несколько других, насладившись ритуалом. Заодно окупится оливье.

Яна Лубнина