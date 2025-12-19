«Ferrari заранее планировала поражение одного пилота ради победы другого»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об инциденте на гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Командная тактика Ferrari стала причиной одного из самых громких скандалов в «Формуле-1». Все произошло в начале нулевых. Дело в том, что команда заранее планировала поражение одного пилота ради победы другого. В те годы за Ferrari выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Кто был номером один и главной звездой, понимал весь мир. Только вот бразилец, которого считали вторым номером, был амбициозен и талантлив. Он хотел побеждать всех, в том числе легендарного Михаэля. Но порой его заставляли пропускать немца, чтобы тот набрал больше очков. Самый резонансный эпизод случился в 2002 году на гран-при Австрии. За восемь кругов до финиша Баррикелло вырвался вперед и летел к победе. Но из боксов пришел четкий, недвусмысленный приказ: пропустить вперед Шумахера. Баррикелло потом рассказывал, что взбесился и буквально кричал в гарнитуру, что будет бороться до конца. Михаэль же постоянно спрашивал, когда его пропустят, другого развития событий он не предполагал.

Перед самым финишем Баррикелло поставили ультиматум: если он не уберет ногу с газа, то нового контракта с Ferrari не будет, и гонщик сдался. Шумахер пересек финишную черту под свист и улюлюканье трибун. Даже когда на подиуме Михаэль затащил Баррикелло на самую высокую ступеньку, болельщики не успокоились. На Ferrari обрушился такой шквал критики, что забеспокоились даже владельцы «Формулы-1». Правда, придраться было не к чему, так как подобные решения команд не регламентировали. Но в итоге итальянцев оштрафовали на $1 млн за нарушение процедуры подиума, а потом в «Формуле-1» был введен запрет на командную тактику.

