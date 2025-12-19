Путин сообщил о большом потоке добровольцев в вооруженные силы России

В России много желающих подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы «защищать интересы Родины». Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года. По его словам, укомплектование российской армии идет «в хорошем темпе и плановом порядке».

«У нас много желающих — наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах и добровольно идут защищать интересы Родины, интересы людей»,— сказал господин Путин. По его словам, в этом году контракт на службу в армии заключили более 400 тыс. человек.

В мае российский президент заявлял, что в вооруженные силы России ежемесячно приходит от 50 тыс. до 60 тыс. добровольцев. В прошлом году контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования, сообщал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, в среднем в день заключали контракт более 1 тыс. человек.