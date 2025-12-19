«Даниловская мануфактура» нашла покупателя

Единственную заявку на приобретение делового квартала «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе в Москве подала компания АО «Управление активами», следует из сообщения на сайте Российского аукционного дома (РАД).

В связи с допуском к торгам только одного участника аукцион был признан несостоявшимся. При этом, согласно протоколу процедуры, договор купли-продажи заключается с единственным участником по цене, указанной в заявке (но не ниже минимальной стоимости лота), не позднее трех рабочих дней с момента признания торгов несостоявшимися.

В ноябре компании «КР плюс» и «Сбербанк капитал» выставили на торги 100% компании «Юг девелопмент», на балансе которой находится деловой квартал «Даниловская мануфактура». Объект представляет собой деловой квартал класса «В+» общей площадью 110,5 тыс. кв. м, включающий 12 реконструированных зданий на участке 7,65 га.