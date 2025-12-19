Улицы центра Ярославля перекроют в новогоднюю ночь
Центр Ярославля будет перекрыт с 7 часов 31 декабря до 4 часов 1 января. Приказ о временном ограничении движения транспортных средств подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Фото: Зоя Голицына
Движение будет ограничено на участках улиц Советской, Первомайской, Трефолева, Кирова, Кедрова, Революционной, Нахимсона, а также Подзеленья, верхнего яруса Волжской набережной, Народного и Советского переулков, площади Челюскинцев.
Фото: Приложение к приказу