Sony покупает владельца прав на комикс о Снупи

Японская корпорация Sony покупает 41% акций Peanuts Holding, владеющей правами на популярную серию комиксов и мультфильмов Peanuts о мальчике Чарли Брауне и его собаке Снупи. Sony приобретает эту долю у канадской WildBrain за $460 млн. Японская компания покупала акции Peanuts Holding с 2018 года, после этой сделки ее доля достигнет 80%. Оставшиеся 20% принадлежат семье автора комикса Чарльза Шульца.

Господин Шульц впервые опубликовал комикс о Чарли Брауне, Снупи и других персонажах в 1950 году. Он выходил в разных американских газетах в течение 50 лет — до смерти автора в 2000 году. С 1960-х годов также выходили мультфильмы по этому комиксу. Кроме того, со Снупи и другими персонажами комиксов господина Шульца выпускают игрушки, одежду и сувениры, а посвященные им зоны есть в нескольких американских парках развлечений.

Персонажи популярны и в Японии — по мнению автора книги «Чистое изобретение: Как Япония создавала современный мир» Мэтта Альта, они повлияли на создателей многих персонажей японской поп-культуры. «Комиксы Peanuts невероятно любимы в Японии с 1960-х, а популярность Снупи напрямую вдохновила создателя Hello Kitty, так что приобретение этого бренда японской компанией очень символично»,— цитирует его Financial Times.

Яна Рождественская