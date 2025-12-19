Аграрии тянут

В Челябинской области агропромышленный комплекс завершает 2025 год с хорошими показателями, сохраняя лидерство по основным направлениям. В том числе собран самый большой урожай зерновых за последние 30 лет. Крупные компании продолжают реализацию многомиллиардных инвестпроектов в животноводстве, растениеводстве и производстве продуктов питания. При этом сельхозпроизводители отмечают, что хороший урожай привел к снижению закупочных цен.

В 2025 году в России запустили новый национальный проект (АПК) «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который должен обеспечить выполнение главных национальных задач развития в сфере АПК: увеличение объема производства сельхозпродукции не менее чем на 25% к 2030 году по сравнению с 2021-м и рост экспорта товаров в полтора раза за тот же период.

По предварительным итогам года Челябинская область пока справляется с реализацией этих планов. Так, в 2025 году в регионе собрали почти 2,335 млн т зерна. Это рекордный показатель для Челябинской области за последние 30 лет и лучший в Уральском федеральном округе в этом году. Более 2 млн т зерна в регионе собирают четвертый год подряд. В этом году средняя урожайность зерновых впервые за всю историю Челябинской области превысила 20 центнеров с гектара. По сравнению с 2024 годом рост составил 18%.

Также, по данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, в этом году беспрецедентный урожай масличных. Уже собрали 460 тыс. т маслосемян подсолнечника, льна, рапса, что более чем в полтора раза превышает прошлогодний урожай.

По итогам десяти месяцев Челябинская область остается в первой тройке российских регионов по производству макарон, муки, круп и куриных яиц. По мясу птицы Южный Урал занимает среди субъектов РФ девятое место, 12 — по тепличному овощеводству.

По данным Челябинскстата, в январе-октябре 2025 года производство яиц в регионе выросло в годовом выражении на 5,6%, почти до 1,5 млрд штук. Изготовление макаронных изделий осталось на уровне прошлого года (252,5 тыс. т), производство мяса птицы снизилось на 4,3% (144,2 тыс. т).

Высокие объемы производства сельскохозяйственной продукции позволяют наращивать экспорт.

По данным министерства сельского хозяйства области, в этом году поставки гречихи за границу выросли в 7,3 раза, зернобобовых — в 3,5 раза, семян льна — в 2,6 раза. Также на 55,3% увеличились поставки подсолнечного масла, почти на 30% — макаронных изделий.

По объемам агроэкспорта Челябинская область также занимает первое место в УрФО.

В 2025 году, несмотря на непростые экономические условия, в Челябинской области продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, запущенных в сфере АПК в предыдущие годы.

Так, компания «Ситно» продолжает строительство племрепродуктора первого порядка «Уральский» в Кизильском районе. Он предназначен для производства племенных цыплят для российского мясного птицеводства. Реализация проекта началась осенью 2023 года. В ноябре прошлого года открыли первую площадку предприятия, в августе этого — вторую. В 2026 году планируют запустить последнюю. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,1 млрд руб.

Группа «Черкизово» продолжает модернизировать птицефабрики в Аргаяшском и Кунашакском районах, приобретенные в составе обанкротившегося холдинга «Здоровая ферма» в 2022 году.

Так, в этом году на птицеперерабатывающем комплексе в поселке Муслюмово была установлена новая линия приемки птицы, что увеличило производительность до 12 тыс. голов в час. Также была модернизирована система охлаждения тушек птицы, что позволило, сохраняя качество продукта, продлить срок годности, нарастить объемы производства и сократить потребление энергоресурсов. Инвестиции в этот проект составили порядка 400 млн руб.

В Аргаяшском районе продолжается реконструкция площадок выращивания бройлеров, которых переводят с клеточного содержания на напольное. Работу планируется завершить в первом квартале 2026 года. Стоимость этого проекта составляет 3 млрд руб.

«Большое внимание группа уделяет мероприятиям по охране окружающей среды. В 2025 году в поселке Муслюмово завершено строительство комплекса очистных сооружений мощностью до 3 тыс. кубометров в сутки. Стоимость проекта составляет более 1 млрд руб. Благодаря запуску комплекса состав очищенной воды в полном объеме соответствует законодательным требованиям к стокам, поступающим в водоемы рыбохозяйственного назначения»,— сообщает пресс-служба группы «Черкизово».

Ожидается, что по итогам 2025 года предприятия группы в Челябинской области выпустят 51 тыс. т готовой продукции. Общий объем инвестиций в южноуральские площадки в 2024-2025 годах составляет 5,7 млрд руб.

В 2025 году после модернизации возобновил производство «Родниковский свинокомплекс», вошедший в группу «Таврос» в 2023 году. В результате реализации проекта стоимостью 1,8 млрд руб. на предприятии отремонтировали помещения для содержания животных, установили современные системы кормления и микроклимата, а также оборудование для переработки отходов, полностью заменили инженерные сети. Также построили дезинфекционные комплексы для обработки транспорта, входящих грузов и переодевания сотрудников. После модернизации объем производства свинины в живом весе планируется увеличить с 17 тыс. т до 26 тыс. т в год.

Помимо этого, крупные инвестпроекты в перерабатывающей промышленности продолжают реализовывать компании «Злак» и «Союзпищепром».

Также, по данным минсельхоза региона, в 2025 году с помощью областной программы капексов (субсидии в форме возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, прим. „Ъ-Урал“) реализуется 15 инвестпроектов в животноводстве. В растениеводстве за три года с помощью господдержки построены и модернизированы зернохранилища общей мощностью 110 тыс. т, в том числе в 2025 году — на 32 тыс. т.

Всего за 11 месяцев 2025 года сельхозпроизводители Челябинской области получили поддержку на общую сумму 2 млрд руб. в виде субсидий и грантов. Из них 892 млн руб. — федеральные средства. Деньги направляются на поддержку животноводства и растениеводства, развитие агротуризма, реализацию фермерских стартапов, строительство и модернизацию новых объектов АПК и развитие социальной сферы в сельских территориях.

Кроме того, на приобретение техники, скота и оборудования, пополнение оборотных средств с начала года аграрии региона получили льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую сумму 18,9 млрд руб.

«В дальнейшем программа господдержки будет выстраиваться с точки зрения приоритетных целей и задач увеличения производства продукции и экспорта, достижения технологического суверенитета в сфере агропроизводства, обеспечения южноуральцев качественной местной продукцией. Вектор развития отрасли — достижение технологической независимости, рост производства сельхозпродукции и агроэкспорта — продолжим в 2026 году», — отмечают в минсельхозе Челябинской области.

Модернизировать производство продолжает одно из крупнейших молочных хозяйств в Челябинской области — СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева. По словам председателя Анатолия Шундеева, в этом году объем инвестиций в строительство новых объектов составил 500 млн руб., годом ранее вложили аналогичную сумму. В 2025 году в «Коелгинском» сдали новые коровник и телятник на 400 голов каждый, а также силосные траншеи общей емкостью 10 тыс. т сочных кормов. В 2026 году планируется вложить в строительство примерно такую же сумму.

По словам главы СПК «Коелгинское», в целом 2025 год был хорошим — по итогам 11 месяцев вырос валовый доход от реализации и чистая прибыль предприятия, но неоднозначным.

«С одной стороны, хороший урожай собран, с другой стороны — нет цены. Есть такая шутка: в российском сельском хозяйстве две беды — урожай и неурожай. Вот нынче первая беда. Как только урожай хороший, резко падает закупочная цена на зерновые культуры. Это проблема государственного регулирования», — отметил Анатолий Шундеев.

По его мнению, закупочные интервенции, которые пытается осуществлять государство, не влияют на ситуацию, поскольку слишком малы.

Кроме того, по словам главы СПК «Коелгинское», в этом году впервые за последние 10-15 лет в ноябре-декабре снижаются закупочные цены на молоко. «В этом году мы увеличили производство на несколько тысяч тонн и приблизимся к 40 тыс. т. Это неплохой результат, но повторяется ситуация, которая была несколько лет назад, когда произошел условный профицит молока. То есть в стране в целом молока не хватает, поэтому недостающая часть закупается за рубежом, в частности в Белоруссии. При этом государство этот процесс практически никак не регулирует. В результате у молокозаводов растут запасы, а когда запасы на складах выше нормативных, это рано или поздно приведет к резкому снижению закупочных цен на молоко. То есть мы производим больше, а доходов получать будем меньше»,— подчеркнул Анатолий Шундеев.

Генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков также считает, что 2025 год для сферы АПК региона был непростым. «Да, можно порадоваться, что мы получили лучший урожай по зерновым. Радует, что производители зерна повернули голову в сторону более маржинальных культур. Но при этом мы понимаем, что молочное животноводство, птицеводство находится в очень непростой ситуации. Ключевая проблема — это люди. Я думаю, мы бы еще больше зерна намолотили, если бы у нас хватало механизаторов, комбайнеров, водителей. Часть техники просто стояла из-за отсутствия механизаторов. Здорово, что идет областная программа „Кадры АПК“. Начали формироваться понемногу агроклассы. Мы тоже являемся ее участниками. Думаю, впереди еще очень много работы, чтобы наша область продолжала удерживать лидерские позиции в производстве сельхозпродукции», — подчеркивает Дмитрий Пырсиков.

В этом году региональные власти заявили, что с помощью нового нацпроекта намерены системно решать проблему кадров в АПК, в том числе выстроить структуру подготовки специалистов, начиная от школы, заканчивая вузами и научной сферой. Так, в разных муниципалитетах уже открыли семь агротехнологических классов. В 2026-м планируется открыть еще 23, а к 2030 году — 100.

Юлия Гарипова