Житель Сызрани предстанет перед судом за грабеж ювелирного магазина на 5,5 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Сызрани, обвиняемого по п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере». Ущерб составил свыше 5,5 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, через несколько дней после нападения на ювелирный магазин был задержан подозреваемый — местный житель, неофициально подрабатывающий разнорабочим. Для установления подозреваемого оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения в магазине: проанализировали хронометраж событий, зафиксировали внешность и характерные особенности злоумышленника. также были проверены записи с камер, расположенных вдоль вероятных маршрутов грабителя.

Оперуполномоченные составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника. При опросе граждан была получена информация, что схожий с разыскиваемым мужчина проживает совместно с женщиной и ребенком в одном из частных домов. Полицейские задержали злоумышленника во дворе дома.

В частном доме были изъяты похищенные ювелирные изделия. Мужчина дал признательные показания и добровольно выдал еще несколько украшений. Две девушки-продавца на допросе пояснили, что мужчина, скрывший лицо под медицинской маской, угрожал им перцовым баллончиком.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 1,042 млн руб.

