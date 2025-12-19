Путин уточнил, как именно устроены его тихие поездки по Москве

Президент России Владимир Путин поделился деталями того, как устроены его поездки по столице без сопровождения.

Президент уточнил, что сам он бывает за рулем не часто. «Такое тоже бывает, но очень редко, — подчеркнул президент. — Иногда езжу без всякого сопровождения ДПС. Скорее чаще вот так».

По словам главы государства, в этих поездках ему интересно посмотреть не только на трассу, по которой он ездит из загородной резиденции в Москву, но и на отдельные районы города. «В разные районы Москвы, когда заезжаешь, тоже интересно посмотреть, что происходит вокруг»,— рассказал Владимир Путин.

Президент поделился, что иногда ездит «по-тихому» — без мигалок и кортежей — 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Степан Мельчаков