Осторожные инвестиции

Состояние инвестиционного рынка Челябинской области в 2025 году эксперты оценивают как кризисное, но стабильное. Положение бизнеса зависело от политических, экономических и юридических событий. Южноуральцы относились к инвестициям осторожно, но обращались с ними более умело благодаря растущей финансовой грамотности. В 2026 году эксперты ожидают оживление рынка в связи с ослаблением рубля и снижением кредитных ставок.

Акции бизнеса

Рынок ценных бумаг крупнейших компаний Челябинской области, по прогнозам экспертов, должен был умеренно восстанавливаться в 2025 году. Распределение денег между разными сферами бизнеса региона, произошедшее за последние пять лет, могло в этом помочь. Но ключевую динамику по-прежнему задавали металлургия и добывающая отрасль, что делало рынок уязвимым. По данным инвестиционной компании «Финам», помимо политической и регуляторной обстановки на рынок акций влияли юридические конфликты вокруг отдельных активов, усиление контроля над отраслевыми компаниями и громкие судебные кейсы. Они напрямую повышали риск-премии и заставляли инвесторов действовать осторожнее. Кроме того, упала прибыль многих крупнейших предприятий из-за роста издержек.

Так, по итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль группы ММК составила 10,7 млрд руб., сократившись на 84,3% к аналогичному периоду 2024-го. Выручка же уменьшилась на 23%. Чистая прибыль АО «Челябинский трубопрокатный завод» (входит в Трубную металлургическую компанию) за то же время составила 9 млрд руб., что в 2,5 раза меньше января-сентября 2024 года. «Мечел» (владеет Челябинским металлургическим комбинатом и «Мечел-Коксом») за первое полугодие традиционно получил убыток. К первой половине 2024 года он увеличился на 143%, до 40,5 млрд руб. При этом показатель стал максимальным с 2015 года.

Важным маркером года, по мнению директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, стали многомиллионные иски к «Мечел-Коксу», которые дестабилизировали оценки на рынке. Поставщики угля направили три заявления о взыскании с Челябинского завода по производству коксохимической продукции почти 1,5 млрд руб. долгов по контрактам. Все три иска суды удовлетворили.

В сентябре стало известно о том, что Минэкономики и Минпромторг России прорабатывают целесообразность введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности. По мнению экспертов, инициатива могла быть ориентирована в первую очередь на «Мечел», долг которого превышает 250 млрд руб. Об итоговом решении федеральные ведомства ничего не сообщали.

В 2025 году также существенно повысился риск-портфель ПАО «Южуралзолото группа компаний», которое в июле перешло в собственность государства.

«Как правило, экономические законы — суровые, но объективные — показывают, что частный инвестор тщательнее и эффективнее хозяйствует, и компания до национализации развивалась, пусть неравномерно, но уверенно», — отмечает заведующий кафедрой прикладной экономики и маркетинга Челябинского государственного университета Илья Данилов.

За девять месяцев 2025 года чистый убыток ЮГК составил 5,1 млрд руб. Это на 56% превышает размер убытка за январь-сентябрь 2024 года. Сейчас правительство страны обсуждает продажу компании частному инвестору. По данным СМИ, основной пакет акций ПАО «ЮГК» может приобрести структура Уральской горно-металлургической компании.

Недавно предприятие погасило биржевые облигации 2023 года на 10,5 млрд руб. и разместило новые ценные бумаги со сроком погашения до 2027 года со ставкой купона 9%. Сейчас в обороте находятся облигации ЮГК на 40 млн руб.

По мнению экспертов, в следующем году ожидается оживление рынка ценных бумаг. Старший аналитик Т-Инвестиций Александр Потехин прогнозирует продолжение снижения кредитных ставок и ослабление рубля, что станет ключевыми драйверами роста российских акций. «На конец 2026 года ожидаем индекс Мосбиржи в диапазоне 3,3-3,4 тыс. пунктов», — отметил он. В декабре 2025-го показатель находится на уровне 2,6-2,7 тыс. пунктов.

Сейчас лучшим вложением средств на рынке акций эксперты Т-банк считают ценные бумаги Сбера, X5, Яндекса, Ozon, Полюса, ФосАгро, Novabev Group и компании «Озон Фармацевтика».

Инвестиции граждан

Финансовый рынок этого года с точки зрения активности граждан рассматривается экспертами более позитивно. По данным челябинского отделения Абсолют банка, депозитный портфель в регионе показал устойчивый рост. По сравнению с январем 2024 года к январю 2025-го портфель вырос на 15%. Средняя сумма вклада уже к этому декабрю составила 890,8 тыс. руб., что на 16,3% больше показателя января. Как отмечает руководитель отделения Юлия Нилова, это, прежде всего, обусловлено конкурентной ставкой и возможностью выбрать необходимые условия депозита. По ее словам, местные жители ожидали снижения ставок в течение года и начали постепенно переводить сбережения в более длинные депозиты для фиксирования дохода.

На 2026 год Абсолют банк прогнозирует прирост депозитного портфеля: несмотря на снижение ставок по вкладам, коэффициенты выше 10-12% покрывают инфляцию и дают реальный доход.

Увеличивается и число частных инвесторов. По данным ВТБ, за 2025 год их стало больше в Челябинской области на 17%. Граждане стараются диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Стабильно высок интерес к золоту. Все большую популярность приобретают облигации, доля которых сейчас в среднем занимает 34% в структуре портфелей. Особенно пользуются спросом корпоративные облигации крупных российских компаний. Более опытные местные жители, готовые к риску, вкладываются в акции — 26% в структуре портфелей, которые имеют потенциально более высокую доходность относительно других форматов инвестиций. По данным ВТБ, гражданам интересны в том числе челябинские компании и предприятия, демонстрирующие стабильный рост и внедряющие инновационные технологии. Среди российских организаций южноуральцы чаще всего покупают акции фонда «Ликвидность», Сбербанка, Лукойла и Газпрома. В среднем же портфель местного жителя включает акции пяти компаний.

Представители Россельхозбанка отмечают, что в периоды турбулентности экономики и ослабления рубля многие переключались на валюту, отдавая предпочтение доллару США, евро и юаню. При этом к первым двум валютам несколько снизился интерес, а по юаню активно наращивались обороты в связи с изменением общемировых тенденций и отменой визового режима с Китаем.

В Россельхозбанке отмечают, что рост интереса граждан к инвестициям превзошел прогнозы. Этому помогли работа государства и кредиторов с финансовой грамотностью населения и развитие онлайн-платформ для инвестирования. Сейчас банки постоянно организуют информационные встречи с экспертами, запускают акции с повышенными ставками или сниженными комиссиями, а также совершенствуют свои сервисы для удобного инвестирования.

Однако эксперты подчеркивают, что с точки зрения инфляции местные жители сейчас имеют меньше возможностей для накоплений. Годовой рост цен был чуть ниже общероссийского, реальные доходы — чуть выше, но расходы увеличивались большими темпами. Это подтверждается статистикой Челябинскстата. В январе-сентябре 2025 года объем сбережений жителей Челябинской области составил 14,94 млрд руб., что на 78,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам трех кварталов года общий объем денежных доходов населения региона увеличился на 17,7% в годовом выражении и составил 1,6 трлн руб. Расходы выросли почти на 23%, до 1,59 трлн руб. В том числе на покупку товаров и оплату услуг южноуральцы в январе-сентябре потратили 1,35 трлн руб., что на 24,4% больше, чем годом ранее.

В связи с подобными обстоятельствами граждане довольно осторожно, хоть и более активно, распоряжались деньгами.

«Можно пошутить, что, учитывая инфляцию, даже приобретение муки или крупы с анализом динамики роста цены позволяло почувствовать себя гениальным инвестором», — рассуждает экономист Илья Данилов.

Он подчеркивает, что при приобретении акций, валюты и иного необходимо мысленно попрощаться со своими средствами. Лучше начинать с небольших сумм, чтобы в случае чего приобрести опыт, куда не стоит вкладывать деньги.

«Если вы рисковый, но денег немного, менее 5 тыс. руб., — купите лотерейный билет или сделайте иную аналогичную „ставку“. В любом случае от вложения 5 тыс. руб. вы вряд ли можете ожидать каких-либо вариантов внезапного обогащения. При свободных суммах с пятью нулями можно уже попробовать собрать портфель или вложиться в программы софинансирования. Они сейчас как минимум приносят повышенный доход, может быть налоговый вычет или иной плюс. Если у вас есть свободные суммы с шестью нулями… тогда вряд ли вам нужен совет, вы сами уже можете советовать, но, надеюсь, не будете», — отмечает Илья Данилов.

Эксперты ожидают дальнейшего роста активности граждан на рынке инвестиций. Пока российские акции будут расти, население продолжит повышать финансовую грамотность. Банки будут развивать новые платформы, индивидуальные инвестиционные счета и предоставлять клиентам возможности получения налоговых льгот. По прогнозам Россельхозбанка, наиболее востребованными будут инвестиционные продукты с умеренным уровнем риска, такие как облигации и диверсифицированные паи инвестиционных фондов. При этом, как отмечает инвестиционный стратег ВТБ Мои инвестиции Станислав Клещев, целесообразно будет усиливать валютную составляющую. В портфелях все большую роль будут играть корпоративные облигации, номинированные в долларах, юаневые облигации федерального займа, а также акции экспортеров. На фоне сокращения валютных продаж со стороны Центробанка эти инструменты помогут сохранить покупательную способность капитала в условиях прогнозируемого ослабления рубля.

Курс рубля к концу 2026 года может находиться в диапазоне 98–100 руб. за доллар — под давлением снижения нефтяных цен, расширения дисконтов и уменьшения валютных интервенций. А средний уровень стоимости золота в следующем году может сложиться около почти $3,9 тыс. за унцию, что ниже текущих значений примерно на 10%.

