В Самарскую область поставили более 14,5 тысячи сосен и елей

С 1 октября по 18 декабря в Самарскую область поставлено более 14,5 тыс. сосен и елей. Все они сопровождены карантинными сертификатами, сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В рамках контроля за ввозом хвойных деревьев управление выявило пять нарушений. Получатели не уведомили надзорный орган о доставке продукции с высоким фитосанитарным риском и не погасили сертификаты в срок. Нарушителям объявлены предостережения.

К примеру, 23 октября оформлены документы на отправку одной тыс. деревьев из Ульяновской области в Кошкинский район. Уведомления о доставке до сих пор нет, сертификаты не погашены. Это препятствует прослеживаемости груза и подтверждению его фитосанитарной безопасности.

Руфия Кутляева