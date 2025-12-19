В Новосибирске с 24 декабря повысят стоимость проезда в общественном транспорте

С 24 декабря стоимость проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Новосибирска будет повышена. В соответствии с постановлением, опубликованным на сайте администрации, цены на поездку в метро проиндексируют с 40 руб. до 48 руб. В автобусах, троллейбусах и трамваях — с 40 руб. до 45 руб.

Увеличение стоимости проезда в мэрии объяснили ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и оплату труда.

Ранее начальник метро Аркадий Чмыхайло сообщал, что стоимость проезда в новосибирской подземке остается самой низкой в России. В 2025 году в метро обновили подвижные составы, закупив пять новых поездов.

Лолита Белова