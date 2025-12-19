Городские депутаты приняли дефицитный бюджет Саратова

Сегодня, 19 декабря, в Саратовской гордуме на 76-м заседании утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Бюджет имеет социальную направленность и предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры.

Больше половины расходов планируется направить на социальную сферу, в том числе на реализацию муниципальных программ: «Развитие образования» (18,4 млрд руб.), «Развитие дорожно-транспортного комплекса» (9,9 млрд руб.) и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и энергосбережения» (1,9 млрд руб.). Объем доходов бюджета на 2026 год составит 40,95 млрд руб., расходов – 42,9 млрд руб., дефицит – 1,94 млрд руб.

Депутаты также утвердили правила наставничества на муниципальной службе в органах местного самоуправления. Из-за организационных изменений в администрации города был пересмотрен список должностей, для которых требуется предоставлять сведения о доходах и расходах.

Положение о комитете по управлению имуществом привели в соответствие с действующим федеральным законом. Комитету по ЖКХ передали полномочия участвовать в ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Порядок проведения опросов граждан изменили в соответствии с новыми федеральными и региональными законами.

Нина Шевченко