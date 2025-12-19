Кадровые охлаждения

Рынок труда как в Челябинской области, так и в целом в России продолжает переживать сложный период. Начиная с 2022 года сохраняется проблема дефицита кадров. Но 2025 год отличился небольшим «охлаждением» рынка труда и более высокой активностью соискателей. Эксперты подчеркивают, что южноуральским работодателям в этом году особенно не хватает специалистов с опытом. Но немногие соискатели имеют желание повышать квалификацию или переобучаться на другие профессии. Эксперты прогнозируют замедление роста заработных плат в 2026 году и считают, что проблему нехватки кадров поможет решить только автоматизация рабочих мест.

Челябинскстат сообщает, что на конец октября 2025 года потребность работодателей региона в сотрудниках составила 32 тыс. человек, что на 22,1% меньше, чем в прошлом году.

По данным главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, на 1 декабря 2025 года в топ-5 востребованных профессий вошли: наладчик автоматов и полуавтоматов, проводник пассажирского вагона, бетонщик, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, а также уборщик лестниц. В начале года самыми дефицитными были монтажер пути, обработчик птицы, водитель троллейбуса, оператор по обслуживанию механических решеток и наладчик автоматов и полуавтоматов.

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter в Челябинской области публиковала статистику, согласно которой за шесть месяцев 2025 года металлургические предприятия региона открыли 6,8 тыс. вакансий. Показатель оказался на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики тогда отмечали, что снижение спроса на персонал в металлургической отрасли наблюдался по всей стране.

«Надо учитывать, что охлаждение рынка труда носит глобальный характер, общий объем предложений о работе в этом году сократился на 30% год к году в Челябинской области и на 19% в целом по стране. На эту динамику влияет, с одной стороны, высокая ставка Центробанка, с другой — растущая активность соискателей, которая позволяет работодателям быстрее закрывать вакансии», — комментировала директор hh.ru «Урал» Оксана Сидлецкая.

Общее количество резюме в Челябинской области при этом выросло на 43%. Рост активности соискателей подтверждало исследование «Авито Работы». По данным платформы, в третьем квартале 2025 года южноуральцы стали на 15% интенсивнее искать работу по сравнению с таким же периодом 2024-го. Однако рост активности соискателей наблюдался еще в прошлом году. Тогда жители Челябинской области открыли и обновили резюме на 26% больше, чем за 2023-й.

Дефицитными и самыми востребованными на рынке труда остаются рабочие специальности. Например, в металлургической отрасли, по данным hh.ru, за шесть месяцев 2025 года чаще всего работодатели искали слесарей — на них приходилось 8% от всех открытых вакансий, разнорабочих (7%), машинистов (5%). Среди этих профессий дефицитными в Челябинской области являются слесари — на одну вакансию приходится почти два резюме, а также машинисты — три резюме на вакансию.

В начале 2025 года в Челябинской области самыми востребованными специалистами среди работников промышленной сферы стали арматурщики. Согласно данным «Авито Работы», количество вакансий для них в январе увеличилось на 135% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Средний размер заработной платы для них составил 124 тыс. руб. Помимо арматурщиков работодатели также стали сильнее нуждаться в наладчиках оборудования, пескоструйщиках, монтажниках и токарях. Им работодатели были готовы платить от 95,5 тыс. до 150,4 тыс. руб.

На «охлаждение» рынка труда также указывает сокращение списка дефицитных профессий — на 50% с июня 2024-го к июню 2025 года. По данным HH.ru, работодателям все еще недоставало дворников, поваров, пекарей и кондитеров, главных врачей и заведующих отделением, продавцов, токарей и фрезеровщиков, слесарей, сантехников и многих других работников. На все перечисленные специальности приходилось не более 1-2 резюме.

Директор рекрутингового агентства «ТИРС» Екатерина Карпенко подтверждает, что рынок труда «охлаждается», однако проблема нехватки квалифицированного рабочего персонала остается острой.

«У нас хватает трудоспособного населения, но работодатели отмечают, прежде всего, недостаток и отсутствие выбора квалифицированной рабочей силы по каждой специализации. Вспомним, что в 2022 году произошел практически четырехкратный рост некоторых предприятий, которые получили государственные оборонные заказы. Они привлекали трудоспособную рабочую силу, занимаясь обучением и интеграцией прямо на рабочих местах. Это потребовало большого количества временных и денежных ресурсов, сил и вовлеченности, но это еще раз подтверждает тот факт, что трудоспособная рабочая сила есть, а необходимой квалификации у нее нет»,— отметила Екатерина Карпенко.

По словам эксперта, появление опытных кадров затрудняет низкая мотивация персонала повышать квалификацию или перепрофилироваться. Кроме того, сейчас позволяет хорошо зарабатывать курьерская занятость, работа с маркетплейсами, интернет-маркетинг. Это сильно вовлекает соискателей, особенно молодежь. Эксперт подчеркивает, что у молодого поколения сейчас иной взгляд на условия и мотивацию труда.

«Во-первых, они настроены на краткосрочные практические проекты, которые дают достаточно быстрый результат. То есть поколение 18-20 лет не очень расположено к отсроченному получению результатов и приобретению только теоретических знаний. Им нужны практические навыки и высокий объем коммуникаций, в том числе визуальных: разъясняющие видео, игры, квесты, интерактивы. К такому в плане трудоустройства молодежи многие компании нашего региона, особенно промышленные, не готовы»,— отметила руководитель рекрутингового агентства «ТИРС».

Екатерина Карпенко считает, что проблему кадров удастся побороть только с помощью автоматизации рабочих мест. Есть еще один способ — привлечение кадров из других стран, однако, по мнению эксперта, это поможет лишь в краткосрочной перспективе. По ее наблюдениям, некоторые предприятия Челябинской области сократили персонал в 2025 году. Кроме того, рынок труда охладился в росте заработных плат.

«Однозначно, мы не видим предпосылок для такого бурного разогрева и увеличения зарплат, каким он был в 2022-2024 годах. Соискатели стали более внимательными, начали рассматривать предложения, особенно технические специалисты. В 2022-2023 годах мы практически не могли их подобрать и даже за месяц закрыть вакансии. Сейчас у нас есть выбор технических специалистов: проекты завершаются, рабочие места сокращаются», — говорит директор «Тирс».

Снижение остроты кадровой проблемы в регионе подтверждают другие эксперты. Так, в 2024 году работодателям особенно не хватало строителей. По данным исследования компании «ТендерПро», в июне прошлого года был зафиксирован рост спроса на услуги строительно-монтажных бригад на треть год к году, а предложение, напротив, снизилось на 27,5%. Для привлечения сотрудников работодатели в том числе повышали зарплаты. По данным Челябинскстата, за восемь месяцев 2024 года средний размер заработной платы у строителей вырос на 29,5%, до 60,4 тыс. руб.

Генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов отмечает, что в 2025 году ситуация изменилась.

«Острый дефицит мы преодолели. И дело даже не в общем замедлении темпов в нашей отрасли. Скорее, конкуренция за людей с другими индустриями охладилась. В последние годы мы наблюдали некую перестройку экономики. Машиностроение, например, активно прирастало в численности персонала и привлекало в том числе нашу целевую аудиторию сотрудников. Этот этап пройден. И люди, которые работали в стройке, теперь при прочих равных в ней и остаются»,— подчеркнул Сергей Пахомов.

Управляющий партнер коммерческого сектора «ИКАР» Владимир Щеколдин считает, что ситуация с кадрами пока не стабилизируется, и «основная острота» — это размер зарплат. «Работать с этим можно только постоянными и стабильными объемами работ», — прокомментировал господин Щеколдин.

