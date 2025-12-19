В Сатке с компании взыскали 700 тыс. рублей за травму тракториста

Саткинский городской суд взыскал с ООО «КомСервис» 700 тыс. руб. в пользу тракториста, получившего травму на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что машинист бульдозера, не проходивший обучение по охране труда, в момент происшествия выполнял не свои обязанности. При работе на автогрейдере произошла поломка, машина покатилась под наклоном вниз, и тракторист выпрыгнул из кабины. Помимо открытого перелома обеих костей голени со смещением, он получил сотрясение мозга. До сих пор сотрудник находится на амбулаторном лечении.

Прокуратура в интересах машиниста обратилась в суд с иском о взыскании компенсации. Заявление ведомства удовлетворили. Исполнение судебного акта находится на контроле городской прокуратуры.

Виталина Ярховска