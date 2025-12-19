В Татарстане обновили восемь ресурсных центров на 539 млн рублей

В 2025 году в Татарстане отремонтированы восемь ресурсных центров на общую сумму 539 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Семь из объектов обновлены в рамках республиканской программы — это колледжи в Агрызе, Казани, Заинске, Апастове, Кукморе, Зеленодольске и Бугульме. Здание Сармановского аграрного колледжа обновлено по национальному проекту «Молодежь и дети».

На всех объектах проведена замена инженерных сетей, отделочные работы, ремонт кровли и фасадов, обновлено оборудование, мебель и инвентарь. Также благоустроена территория вокруг учебных заведений.

Анна Кайдалова