Памятник русской Свободе в Нижнем Новгороде построят на внебюджетные средства

Строительство памятника-символа идеи русской Свободы в акватории Волги в Нижнем Новгороде будет идти за счет внебюджетных средств. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

По данным пресс-службы, инициатива создания памятника «принадлежит нижегородцам и была поддержана главой региона». При этом какого-то конкретного автора установки монумента в областном правительстве и РВИО назвать не смогли.

«Нижний Новгород выбран для установки памятника исходя из того, что именно здесь возникло ключевое историческое проявление подлинной народной свободы — второе ополчение Минина и Пожарского, освободившее Москву от иноземных захватчиков и определившее дальнейшую судьбу России. Город всегда отличался сильными традициями самоорганизации, честного купечества, предпринимательской инициативы и ответственности за собственную судьбу. Нижний Новгород и сегодня остается центром народного единства»,— говорится в сообщении РВИО.

В пресс-службе отметили, что место установки памятника определено как приоритетное «с точки зрения панорамы города, с учетом видовых преимуществ».

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель РВИО, помощник президента РФ, Владимир Мединский объявили о начале конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа «идеи русской Свободы и непринятия внешнего диктата». Его планируют установить на острове в месте слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде.

По условиям конкурса, высота памятника может достигать 95 метров. Это выше монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде и статуи Свободы в США. Прообразом памятника в Нижнем Новгороде может стать Козьма Минин.

Участникам конкурса рекомендуется спроектировать «устремленную вверх изящную форму, одновременно торжественную и динамичную».

