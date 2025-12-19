Путин: будем повышать обеспеченность жильем для молодых ученых

В России будут повышать уровень заработных плат и обеспеченность жильем молодым ученым, сообщил президент России Владимир Путин.

«У нас выработана целая система… Надо создавать социальные условия... Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем»,— рассказал президент во время «Итогов года».

По словам господина Путина, уже сейчас многие специалисты возвращаются в Россию из зарубежных стран, поскольку «переживают за своих детей», поскольку их «невозможно водить в иностранные школы».