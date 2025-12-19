Толуол и бензол нефтяной производства «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

«Академия качества» подвела итоги конкурса «100 лучших товаров России». В рамках программы проверяется качество, честность и надежность отечественных брендов. Завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» номинировал свою продукцию в 25-й раз, и вновь стал призером конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 1999 года «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» принимает участие в конкурсе, и при этом никогда не оставался без наград. В этом году товар предприятия стал лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Толуол, создающийся в соответствии с ГОСТом, используется в производстве топлива, растворителей и красок до медицины и пищевой промышленности. Он улучшает свойства бензина, применяется при создании красок и клея, лежит в основе лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дипломантом конкурса стал еще один нефтепродукт – бензол нефтяной. Он широко востребован в нефтехимии для последующего синтеза.

Кроме продукции, в ходе конкурса были отмечены и лучшие работники предприятий. Своим трудом они обеспечивают производство качественных товаров и способствуют активному развитию компании.

Почетного знака «Отличник качества» удостоена заместитель начальника центра управления производством предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Мария Дегтерева. За 23 года работы на заводе она приобрела навыки, позволяющие повышать эффективность работы установок, варьировать рецептуры нефтепродуктов и создавать новые виды топлив. Самоотверженностью в работе Мария Дегтярева обязана в том числе своему дедушке-профессору, который вдохновил ее на изучение химии.

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"