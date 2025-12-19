Власти Ставрополья планируют нарастить инвестиции до 1,9 трлн рублей к 2036 году

Дума Ставропольского края утвердила стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Антон Доронин, министр экономического развития региона, объявил об этом в своем телеграм-канале 18 декабря. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в пять раз — с 384 млрд руб. по итогам 2024 года до 1,9 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Николай Великдань, председатель краевой думы, подчеркнул ключевые направления. Регион модернизирует транспортную сеть и строит новые автодороги. Коммунальная инфраструктура обновится, а сельское хозяйство и промышленность внедрят современные технологии. Стратегия содержит 53 целевых показателя. ВРП на душу населения увеличится в 3,3 раза — до 1,8 млн руб. Экспорт услуг вырастет в 1,7 раза и достигнет 202,3 млн долларов. Реальные доходы населения поднимутся на 86% к уровню 2020 года.

Инвестиции уже показывают позитивную динамику. В первом полугодии 2025 года они составили 141,7 млрд руб. — на 2,5% больше, чем годом ранее. Инвестиционный портфель края насчитывает 313 проектов на 561 млрд руб. Обрабатывающая промышленность заберет 20% средств, транспорт и хранение — 16%, сельское хозяйство — 13%. Губернатор Владимир Владимиров прогнозирует, что по итогам 2025 года объем превысит 400 млрд руб. — на 2% больше рекорда 2024 года.

Стратегия фокусируется на семи приоритетах. Экономика и инвестиции лидируют. Промышленность получит импульс от зеленой энергетики. Социальная политика ставит в центр людей и семьи. Сельское хозяйство, туризм с санаторно-курортным кластером, экология и кадры дополняют список.

Регион наращивает темпы развития. С 2016 года инвестиции выросли втрое — с 123 млрд до 384 млрд руб. в 2024-м. В 2025 году власти ожидают прироста на 11% — до 425 млрд руб., что станет историческим максимумом. Корпорация развития Ставрополья планирует увеличить портфель еще на 1,7% к концу года. Стратегия интегрируется в национальные планы России и создаст рабочие места, повысит налоговые поступления.

Станислав Маслаков